Sommarvikarie till HVB och stödboendeenheten
2026-02-27
Har du en eftergymnasial utbildning inom socialt arbete eller studerar du socialt arbete och söker semestervikariat och har du tidigare erfarenhet av att jobba med människor och vill pröva arbete på Hem för vård eller boende (HVB-hem)? Då ska du skicka in en ansökan till oss! Vi söker nu tim- och semestervikarier till våra HVB-hem
Vad kan vi erbjuda dig?
Falköpings kommun har två HVB-hem som bedrivs i kommunal regi, ett med inriktning mot målgruppen vuxna med skadligt bruk och beroende och ett med inriktning mot målgruppen barn och unga i åldern 13-18 år.
Våra ungdomar kan vara placerade utifrån miljö och/eller eget beteende. Arbetstiderna är förlagda till både dag-, kväll-, och nattetid. På HVB-hem Odengatan för vuxna är det vaken natt och på HVB hem Ungdomsboendet är det sovande jour.
Boendena präglas av struktur och stabilitet för de boende vilket kräver att du har god kunskap i hur man sköter ett hem och förstår varför förutsägbarhet är viktigt för att skapa trygghet. Flertalet av aktiviteterna med klienter bygger på samtal, vilket innebär att du ska ha lätt att skapa relationer med de boende. En stor del av arbetet handlar om att motivera Ungdomar/klienter till egen förändring, inge hopp, bidra till utveckling och känsla av meningsfullhet i en tillvaro som ofta har präglats av psykosociala problem, tidig utsatthet och/eller beroendeproblematik.
Vi är i behov av vikarier i fösta hand till natten gällande Odengatans HVB-hem samt hela dygnet till Ungdomsboendet. Välkommet att man önskar arbeta på båda våra HVB-hem.
Vad söker vi hos dig?
Du har läst två år eftergymnasial utbildning inom socialt arbete exempelvis Socialpedagog/Behandlingspedagog eller till Socionom/Beteendevetare eller studerat minst fyra terminer inom socialt arbete eller har annan erfarenhet/utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant. Din personliga lämplighet är avgörande om du ska lyckas som behandlingspersonal, så erfarenhet av att ha arbetat med människor tidigare är meriterande.
Du måste ha goda kunskaper i svenska för att kunna dokumentera. Arbetsspråket är svenska och vi förutsätter att du behärskar det både i tal och skrift men vi ser även flerspråkighet som en tillgång.
Körkort B för manuell växellåda är ett krav. Du bör även ha fyllt 25 år
Intervjuer sker löpande under ansökningstiden.
För arbete på Ungdomsboendet krävs intyg från misstanke- och belastningsregistret utifrån arbete på HVB-hem för barn och unga.
Falköpings kommun
Du hittar oss mellan Sveriges två största sjöar, vid foten av unika platåberg och böljande kultur- och jordbrukslandskap. Här lever vi härligt småstadsliv med storstadens utbud bara en timme bort med tåg. Ja, vi har det bästa av två världar i en tid då de flesta av oss söker balans.
Falköpings kommun eftersträvar att vara en inkluderande arbetsgivare och värdesätter de kvalitéer som mångfald tillför våra verksamheter för att skapa en hållbar utveckling. Vår gemensamma värdegrund utgår ifrån att vi som medarbetare är till för Falköpingsborna. Vi erbjuder meningsfulla och viktiga arbeten, goda utvecklingsmöjligheter och ett gott arbetsklimat med engagerade kollegor.
