Sommarvikarie skyddsvakt - SVT Malmö

Tempest Security Sverige AB / Väktarjobb / Malmö
2025-10-21


Sommarvikarier Skyddsvakt - Malmö
Tempest Security söker skyddsvakter för dagstjänst till skyddsobjekt i centrala Malmö!
Vill du arbeta i en miljö där säkerhet, professionalism och ansvar står i centrum? Vi söker nu i första hand utbildade skyddsvakter som vill vara en del av vårt team på ett spännande uppdrag mitt i hjärtat av Malmö.

Kvalifikationer
För att vara aktuell för tjänsten behöver du:

Vara svensk medborgare


Vara ostraffad och ha ordnad ekonomi


Vara drogfri


Vara godkänd av Länsstyrelsen för arbete i auktoriserat bevakningsföretag


Vara skyddsvaktsutbildad


Behärska svenska och engelska i tal och skrift



Personliga egenskaper
Tempests framgång bygger på vårt personliga engagemang, nära kundrelationer och en noggrann matchning mellan medarbetare och uppdrag. Därför lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet i rekryteringsprocessen.
Vi söker dig som är:

Anpassningsbar och flexibel


Noggrann, ansvarstagande och säkerhetsmedveten


Tjänstvillig och serviceminded


Professionell och pålitlig i ditt arbetssätt


Du tar ditt yrkesval på allvar, har ett gott omdöme och trivs med ansvar. Med din sociala kompetens och utåtriktade personlighet blir du en god representant och ambassadör för Tempest Security - alltid med kunden i fokus.

Meriterande kvalifikationer

HAS-utbildning


OC-utbildning


Tidigare erfarenhet av liknande arbete


Flerspråkighet


Körkort


Äldre sökande



Övrigt

Tillträde: Efter överenskommelse


Anställningsform: Enligt kollektivavtal


Lön: Enligt gällande avtal


Arbetstider: Dag och natt



Välkommen till Tempest Security
Känner du igen dig i beskrivningen ovan? Då vill vi gärna höra från dig!
Vi rekryterar löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Ansök redan idag och bli en del av Tempest Security - där vi tillsammans skapar trygghet och säkerhet varje dag.

Ersättning
Enligt kollektivavtal

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-27
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Tempest Security Sverige AB (org.nr 556695-6552)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
stefan Olsson
stefan.olsson@tempest.se

Jobbnummer
9567598

