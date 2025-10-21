Sommarvikarie skyddsvakt - SVT Malmö
Tempest Security Sverige AB / Väktarjobb / Malmö Visa alla väktarjobb i Malmö
2025-10-21
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Tempest Security Sverige AB i Malmö
, Lund
, Helsingborg
, Göteborg
, Oskarshamn
eller i hela Sverige
Sommarvikarier Skyddsvakt - Malmö
Tempest Security söker skyddsvakter för dagstjänst till skyddsobjekt i centrala Malmö!
Vill du arbeta i en miljö där säkerhet, professionalism och ansvar står i centrum? Vi söker nu i första hand utbildade skyddsvakter som vill vara en del av vårt team på ett spännande uppdrag mitt i hjärtat av Malmö.
Kvalifikationer
För att vara aktuell för tjänsten behöver du:
Vara svensk medborgare
Vara ostraffad och ha ordnad ekonomi
Vara drogfri
Vara godkänd av Länsstyrelsen för arbete i auktoriserat bevakningsföretag
Vara skyddsvaktsutbildad
Behärska svenska och engelska i tal och skrift
Personliga egenskaper
Tempests framgång bygger på vårt personliga engagemang, nära kundrelationer och en noggrann matchning mellan medarbetare och uppdrag. Därför lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet i rekryteringsprocessen.
Vi söker dig som är:
Anpassningsbar och flexibel
Noggrann, ansvarstagande och säkerhetsmedveten
Tjänstvillig och serviceminded
Professionell och pålitlig i ditt arbetssätt
Du tar ditt yrkesval på allvar, har ett gott omdöme och trivs med ansvar. Med din sociala kompetens och utåtriktade personlighet blir du en god representant och ambassadör för Tempest Security - alltid med kunden i fokus.
Meriterande kvalifikationer
HAS-utbildning
OC-utbildning
Tidigare erfarenhet av liknande arbete
Flerspråkighet
Körkort
Äldre sökande
Övrigt
Tillträde: Efter överenskommelse
Anställningsform: Enligt kollektivavtal
Lön: Enligt gällande avtal
Arbetstider: Dag och natt
Välkommen till Tempest Security
Känner du igen dig i beskrivningen ovan? Då vill vi gärna höra från dig!
Vi rekryterar löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Ansök redan idag och bli en del av Tempest Security - där vi tillsammans skapar trygghet och säkerhet varje dag. Ersättning
Enligt kollektivavtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tempest Security Sverige AB
(org.nr 556695-6552) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
stefan Olsson stefan.olsson@tempest.se Jobbnummer
9567598