Sommarvikarie / Helgextra

2026-02-02
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
Visa alla jobb hos Somnum AB i Örebro
Care of Beds Örebro söker säljare - är du vår nya stjärna?
Care of Beds arbetar med ett brett utbud av sängar och tillbehör från Nordens bästa varumärken. Vi drivs av övertygelsen att rätt säng gör skillnad för din sömn och din hälsa. Nu söker vi dig som vill arbeta som säljare hos oss i Örebro.
Som säljare på Care of Beds kommer du få lära dig allt om sömn och sängar. Vi tror på att utveckla människor och lägger mycket tid på din personliga och yrkesmässiga utveckling. Som person ser vi att du är driven med en önskan att alltid vilja utvecklas och förbättras. Du är en positiv och ödmjuk person som brinner för service och försäljning. Du kommer att arbeta i en grupp som utmärks av samarbete och ärlighet, där vi kompletterar och lär av varandra.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av försäljning sedan tidigare men rätt attityd och inställning är viktigare än erfarenhet. Du gillar att bygga relationer och skapa trygghet för dina kunder. Vi arbetar med individuella budgetar där du ansvarar för att nå just ditt mål. Du kommer att arbeta i vår butik i Marieberg i Örebro.
Arbetstiderna varierar och du kommer arbeta både kvällar och helger då vi har som mest kundtillströmning.
Tjänsten du söker är som sommarvikarie / helg extra. Startdatum för tjänsten är under mars 2026.
Så ansöker du:
Skicka mail innehållande personligt brev och CV till: bjorn.edetun@careofbeds.se
Sista ansökningsdag är 4/3, men rekrytering kan ske löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-04
E-post: bjorn.edetun@careofbeds.se Arbetsgivare Somnum AB
(org.nr 559190-1912), http://www.careofbeds.se
Bolagsvägen 2 (visa karta
)
702 36 ÖREBRO Arbetsplats
Care of Beds / Somnum AB Kontakt
Butikschef
Björn Edetun bjorn.edetun@careofbeds.se 019-500 44 00, 0708-120808 Jobbnummer
