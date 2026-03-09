Sommarvikariat till köket på SiS Långanäs.
2026-03-09
Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar med komplex psykosocial problematik och för vuxna med missbruk. SiS verkställer även sluten ungdomsvård. Det gör vi på ungdomshem och hem för vuxna med missbruk, över hela landet. Hos oss på SiS blir ditt arbetsliv en spännande utmaning. Oavsett var i vår organisation du arbetar, eller vilken tjänst du har, hjälper du till att skapa livsviktig förändring.
SiS ungdomshem Långanäs tar emot icke skolpliktiga pojkar med psykosocial problematik, kriminalitet och missbruk. Publiceringsdatum2026-03-09Dina arbetsuppgifter
Arbetet i vårt kök innebär att du tillsammans med övrig kökspersonal ska ombesörja att institutionens ungdomar får lunch och middag. I köksarbetet kommer du tillsammans med kollegor, förutom att laga de dagliga måltiderna, göra beställningar av varor, planera matsedeln, packa varor och förbereda varor inför beställningar till avdelningarna. Laga mat till specialkost, salladsförberedningt, för- och efterarbete i köket som innebär allt från planering och genomförande av matlagning, diskning och städning.
Uppgifterna omfattar även egenkontroll i enlighet med gällande lagstiftning. Vid beställningar ska man följa det statliga ramavtalet. Du bör se möjligheter och tänka positivt samt ha en god samarbetsförmåga med andra yrkesgrupper på arbetsplatsen.
Arbetstiden är dagtid - Måndag till fredag. Kvalifikationer
Du har storköksutbildning, kockutbildning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Erfarenhet från arbete i kök, restaurang eller livsmedelsproduktion är meriterande. Vi ser gärna att du har kunskap om husmanskost och/eller intresse för vegetarisk matlagning samt ett stort intresse av att laga god och näringsriktig mat från grunden till våra ungdomar och vår personal. Då du också samarbetar med övriga arbetsgrupper krävs god samarbetsförmåga, att du är lyhörd, flexibel och servicemedveten. Förmågan att kunna planera/strukturera och hålla tidsgränser är väldigt viktig.
Du behärskar det svenska språket väl i både tal och skrift då mycket kommunikation sker såväl internt som externt med leverantörer. IT-vana är meriterande.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Du ska ha:
• Storköksutbildning/kockutbildning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
• Erfarenhet från arbete i kök/restaurang eller livsmedelsproduktion.
• B-Körkort
På SiS månar vi om ett gott medarbetarskap. Det innebär att du som medarbetare tar ansvar för ditt arbete, bidrar till utveckling och medverkar till ett gott samarbete. Läs mer om vårt medarbetarskap.
Anställning:
Denna anställning är ett sommarvikariat som sträcker sig från v. 26 - 33.
Ansökan:
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 30/3 2026.
Tester och arbetsprover kan komma att ingå i rekryteringsprocessen.
Intervjuer kan komma att ske löpande.
SiS arbetar aktivt mot all form av diskriminering och välkomnar alla sökande.
För arbete på våra institutioner gör SiS registerkontroll innan anställning.
Inför rekryteringsarbetet har Statens institutionsstyrelse tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
OBS! Om du har skyddade personuppgifter ska du inte söka via rekryteringssystemet. Kontakta i stället den som står som kontaktperson i annonsen. Ersättning
Enligt överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Statens Institutionsstyrelse
(org.nr 202100-4508), https://www.stat-inst.se/ Arbetsplats
Statens institutionsstyrelse Kontakt
Fackligt ombud, SACO-S
Merja Aahtila merja.aahtila@stat-inst.se 010-453 24 09 Jobbnummer
9785710