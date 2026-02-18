Sommarvikariat som Skadedjurstekniker
2026-02-18
Det här är en möjlighet för dig att utvecklas och lära dig en ny yrkesroll tillsammans med oss. Du kommer att ingå i ett team som arbetar nära varandra, där frihet under ansvar, självständighet och samarbete är en naturlig del av vardagen. Vårt kundlöfte är att förenkla våra kunders vardag och bidra till en trygg framtid i Jämtland.
Om du inspireras av våra värdeord - hållbar, engagerad och modig - kommer du att trivas utmärkt hos oss!
Om oss
På vår skadeavdelning arbetar drygt 35 medarbetare med att hjälpa våra kunder när de råkat ut för något. Inom avdelningen finns tre grupper som arbetar med olika typer av skador - fordonsskador, bygg/egendomsskador och skadedjur. Nu söker vi två stycken semestervikarier till skadedjursservice.
Om jobbet
I rollen som skadedjurstekniker med koordinerande arbetsuppgifter arbetar du med skadedjurssanering hos våra privatkunder och hjälper dem att hitta de bästa lösningarna för deras behov. Många uppdrag innebär sanering av getingbon samt andra skadedjur, ofta på högre höjder och i trånga utrymmen. Du arbetar även skadeförebyggande genom att hjälpa kunder att förebygga framtida problem.
I tjänsten ingår även koordinerande arbetsuppgifter. Du tar emot inkommande kundärenden både digitalt och över telefon, bokar skadedjursuppdrag och skadeförebyggande kundbesök samt planerar optimala rutter för dig själv och dina kollegor - något som är extra viktigt med tanke på de stora avstånden i länet. Du är en viktig kontaktperson för våra kunder och ger rådgivning över telefon. God kännedom om Jämtlands geografi en stor fördel.
Vi utgår från vårt fina kontor i Östersund. Hos oss får du möjlighet att arbeta i ett engagerat team och bidra till en tryggare vardag för våra kunder.
Du är välkommen att kontakta vår gruppchef för att få veta mer om tjänsten:
Hans Löfgren, chef Skadedjur hans.lofgren@lfz.se
eller telefonnummer 063 - 19 34 70
Ansökan Skicka in din ansökan med CV och ett personligt brev där du berättar om dig själv och varför du vill sommarjobba hos oss. Vi rekryterar löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan!
Anställningsvillkor Heltid, timlön, arbetstid 8.00-17.00, placeringsort Östersund Anställningsperiod 18 maj till 28 augusti eller enligt överenskommelse Låter det spännande? Vi ser fram emot din ansökan senast 16 mars och att få lära känna dig!
Välkommen med din ansökan!
Vi söker dig som är ansvarstagande och noggrann, och som alltid ser till att slutföra dina uppdrag. Du är strukturerad och trivs med att planera och koordinera. Dessutom är du nyfiken på skadedjursyrket och vill utvecklas tillsammans med oss.
Kundkontakt är en viktig del av tjänsten, och vi värdesätter din förmåga att ge god service och bemöta människor på ett professionellt och empatiskt sätt. Hos oss är det viktigt att skapa och vårda goda, hållbara relationer med både kunder och kollegor. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper - hur du är som person är viktigare för oss än dina tidigare meriter.
B-körkort (krav för ärenden utom Östersund)
LF Jämtland är ett lokalt bank- och försäkringsbolag som ägs av våra kunder. Det innebär att vårt främsta ansvar är gentemot alla fantastiska människor som bor i Jämtland och Härjedalen - men också mot vår unika livsmiljö med skog, fjäll och stad. Tillsammans med 23 andra länsbolag delar vi starka varumärken som Agria, LF Finans och Länsförsäkringar Fastighetsförmedling. Tillsammans skapar vi trygghet inom bank, pension och försäkring.
Hos oss får du en flexibel arbetsplats i ständig utveckling, där du arbetar tillsammans med engagerade och härliga kollegor. Vi satsar på digitalisering och ny teknik, och ser AI, dataanalys och innovation som viktiga delar av vår framtid. Här får du möjlighet att vara med och utveckla smarta lösningar som gör skillnad - för våra kunder, för länet och för framtiden.
Genom lärande, engagemang och tilltro till varandra försäkrar vi att du kan växa hos oss. Vi är en arbetsgivare som vill bidra till ett hållbart arbetsliv och erbjuder ett flexibelt arbetssätt. Ersättning
