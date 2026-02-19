Sommarvikariat och timvikariat till psykiatri/IFO
Hammarö kommun, Bemanningsenheten / Behandlingsassistentjobb / Hammarö Visa alla behandlingsassistentjobb i Hammarö
2026-02-19
, Karlstad
, Forshaga
, Grums
, Kil
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hammarö kommun, Bemanningsenheten i Hammarö
Välkommen till oss på Hammarö!
Hammarö är en kommun med framåtanda och stark tillväxt som ligger vid Vänern omgiven av klippor och vatten. Många väljer att flytta till oss vilket gör att vi ständigt växer och utvecklas. Något som speglar allt som sker i vår kommun är närheten till staden, invånarna, vattnet och till varandra. Hos oss får du en arbetsplats mitt i vår vackra skärgård!
Inom socialförvaltningen arbetar du dagligen med att ge trygghet, kvalité eller stöd till våra invånare. Vi som arbetar här värdesätter det personliga mötet mer än något annat. I takt med att vi växer utvecklar vi naturligt våra verksamheter, förnyar våra lokaler och har en utvecklingsvilja. Vi finns till för att ge Hammaröborna en bättre vardag och att få varje människa att med egen kraft skapa ett bra liv.Publiceringsdatum2026-02-19Arbetsuppgifter
Har du examen eller pågående utbildning inom socialt arbete? Är du undersköterska med kompetens inom psykiatri och/eller missbruk?
Då kan det vara dig vi söker!
Vi söker nu sommarvikarier och timvikarier till flera av våra enheter varmt välkommen med din ansökan!
Vår verksamhet omfattar sociala insatser inom socialpsykiatri och beroende, servicebostäder med inriktning samsjuklighet samt en lotsande och stödjande träffpunkt. Hos oss får du ett varierande och meningsfullt arbete där du möter människor i olika livssituationer.
Arbetstiderna är förlagda till dag, kväll, natt och helg. Bilaga J tillämpas.
I arbetsuppgifterna ingår att ge stöd och struktur i vardagen, både i servicebostad och i den enskildes eget hem. Delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter enligt HSL samt dokumentation i journalsystem är en del av uppdraget.Kvalifikationer
Vi söker dig som har pågående utbildning eller examen från universitet eller yrkeshögskola inom socialt arbete, exempelvis som vård- och stödsamordnare, socionom, beteendevetare, socialpedagog eller behandlingsassistent. Alternativt är du utbildad undersköterska med inriktning mot psykiatri och/eller missbruk.
Du har god digital kompetens och känner dig trygg i att arbeta i olika verksamhetssystem. Du uttrycker dig väl på svenska i både tal och skrift.
B-körkort för manuell växellåda är ett krav. Du behöver även vara bekväm med att cykla i tjänsten.
Det är meriterande om du har:
* Erfarenhet av arbete med personer med komplex problematik eller samsjuklighet
* Erfarenhet av arbete med personer med utmanande beteenden
* Kunskap om och erfarenhet av lågaffektivt bemötande
* Erfarenhet av dokumentation och journalföring
* Kunskap om IBIC
Urval och intervjuer sker löpande. Tjänsterna kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, så vänta inte med din ansökan.
ÖVRIGT
* I din ansökan vill vi att du anger om du har rätt att arbeta i Sverige. Om du inte automatiskt har denna rätt (t.ex. medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz) behöver du kunna visa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller att du är undantagen från kravet på arbetstillstånd.
* Du behöver också visa upp ett giltigt registerutdrag från Polisens belastningsregister www.polisen.se
(ej äldre än 6 mån).
Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen samt efter ett uppvisat belastningsregister. Om du blir inbjuden till intervju så behöver du ha med ovanstående intyg redan vid intervjutillfället.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Hammarö kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Varmt välkommen med din ansökan!
Inför rekryteringsarbetet har Hammarö kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C306412". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Hammarö kommun
(org.nr 212000-1793) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Hammarö kommun, Bemanningsenheten Kontakt
Bemanningsenheten sommarrekrytering@hammaro.se Jobbnummer
9752529