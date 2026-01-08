Sommarvikariat Leg Fysioterapeut
Pajala kommun är den stora (till ytan) lilla kommunen belägen i norrskenet och midnattssolens land - Tornedalen, i östra Norrbotten. Dag och natt, året om, arbetar vi i samhällets tjänst på uppdrag av kommunmedborgarna. Med Pajala kommuns värdegrund "jag finns till för Pajalas medborgare"; "jag är professionell" och "jag möter alla människor med öppenhet och respekt" arbetar vi för att göra skillnad. Vill du också göra skillnad? Då ska du jobba med oss!
Som fysioterapeut/ sjukgymnast på Pajala kommun kommer ditt arbete att bestå av bland annat bedömningar och åtgärder, där hjälpmedelsförskrivning är en del av arbetet. Arbetet är både självständigt och i team med andra professioner. Du kommer att vara en del av kommunens Hälso- och sjukvårdsenhet som förutom fysioterapeuter består av arbetsterapeuter, distriktssköterskor och sjuksköterskor. Du har även nära samarbete med biståndshandläggare.
Som fysioterapeut/ sjukgymnast på Pajala kommun kommer du att arbeta inom hemsjukvården, på särskilt boende för äldre och särskilt boende för funktionshindrade inom individomsorgen.
Jobbar du minst 75 % i åtta veckor under perioden vecka 25-32 får du SOMMARBONUS på 20 000 kr (bonusen är skattepliktig, frånvaro kan komma att påverka bonusen) Är du född 1958 eller tidigare får du 25% högre timlön under vecka 25-32. Anställda inom sektor stöd & omsorg har dubbel OB ersättning.Kvalifikationer
Leg Sjukgymnast/ Fysioterapeut. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Goda kunskaper i svenska är ett krav. Körkort B.
ÖVRIGT
Vi tar endast emot digitala ansökningar.
Pajala kommun ingår i förvaltningsområdet för meänkieli och finska, därför är det meriterande om du har kunskap i något eller båda av dessa språk.
Vi jobbar aktivt för jämställdhet och mångfald på våra arbetsplatser. Därför ser vi gärna sökande som bidrar till detta.
Pajala kommun har tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, annons- och rekryteringsföretag.
För mer information om oss och vår kommun besök https://www.pajala.se/invanare/bygga-bo-miljo/valkommen-hit/
Vi erbjuder även inflyttarservice för dig som är ny i Pajala Ersättning
Enligt avtal.
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
