Sommarvikariat köksbiträde
2026-04-06
Serigmo care är ett omsorgsbolag som erbjuder tjänster inom HVB, Korttidsboende, Stödboende samt utslussningslägenheter för vuxna med olika former av beroendeproblematik. Många av våra klienter har också någon form av neuropsykiatrisk funktionsvariation eller lider av psykisk ohälsa. Vi arbetar även med förändring av kriminella tankemönster och beteenden.
Våra verksamheter är geografiskt belägna i Mälardalen, Västra Götaland samt i Skåne. Med våra olika verksamhetsområden vill vi erbjuda individanpassade helhetslösningar för att uppnå och etablera en drogfri livsstil, tryggt boende, en meningsfull sysselsättning och fritid.
Viktigt för oss är att alla våra verksamheter ska spegla ledorden:
Lyhördhet, Engagemang, Delaktighet och Omtanke.
Vi behöver en sommarvikarie till vårt kök.
Serigmo Care Mälardalens Behandlingscentrum är en är en tillståndspliktig verksamhet och har 21platser för vuxna män och kvinnor i åldern 18-65 med missbruks/beroende-problematik. Många av våra klienter har också behov av att arbeta med kriminella tankemönster och beteenden.
Vi söker dig som är utbildad köksbiträde med vana att laga mat till många personer.
Du kommer laga lunch och middag, sköta beställningar, förbereda helgmat och sköta städ och hygien i köket.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Laga mat
Städ/renhållning
Beställningar
Det kan även förekomma visst klientarbete där du har med dig en klient i köket.
Intervjuer sker löpande så dröj inte med din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-12
E-post: mariell.fransson@serigmocare.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Sommarvikarie Köksbiträde". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Serigmo Care Mälardalen AB
(org.nr 556430-2296), http://www.serigmocare.se
Rallstavägen 48 (visa karta
)
734 31 HALLSTAHAMMAR Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Mälardalens Behandlingscentrum AB Kontakt
Samordnare
Lina Lilja lina.lilja@serigmocare.se 076-026 47 56 Jobbnummer
9838162