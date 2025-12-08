Sommarvikariat Geolog
Kaunis Iron driver järnmalmsgruvan i Pajala. Vi gör det med respekt, engagemang och nyfikenhet för både människa och miljö. Tillsammans bygger vi en hållbar och långsiktig gruvnäring som skapar värde för lokalsamhället. Vårt unika järnmalmskoncentrat är starkt efterfrågat bland världens stålverk. Tack vare en hållbar produktion, skicklig verksamhet och anläggningar i världsklass, intar Kaunis Iron en stark position på den globala marknaden.
Under sommarperioden behöver vi din hjälp när vår ordinarie personal går på semester. Vi söker därför ett antal personer som kan stötta upp i verksamheten under sommaren.
Arbetet innebär att du ansvarar för ett område under ständig förändring som ställer höga krav på skyddsmedvetenhet och säkerhet.
Tjänsten
Vi söker nu en driven och engagerad produktionsgeolog som vill vara med och bidra till en hållbar gruvverksamhet i Pajala. Som produktionsgeolog är du en del av planeringsavdelningen vid gruvan som ansvarar för både den kortsiktiga och långsiktiga brytningsplaneringen, mätning, geologi och haltkontroll. Arbetet innebär att du kommer att verka inom ett område under ständig förändring som ställer höga krav på skyddsmedvetenhet och säkerhet. Då vår verksamhet bedrivs på gruvområdet i Kaunisvaara ser vi att du är stationerad på plats där.Publiceringsdatum2025-12-08Dina arbetsuppgifter
Som produktionsgeolog arbetar du i ett team som ansvarar för brytningsplaneringen på Kaunisvaara gruvområde, där kommer du att arbeta med att ta fram underlag/recept för att motsvara planerade malmhalter mot utfall. Produktionsgeologen säkerställer också att rätt materialblandning och tillräckligt med malm finns tillgängligt för primärkrossen. Du arbetar i nära samarbete med gruvans produktionspersonal så en viktig del av arbetet är att förmedla uppdaterad information rörande gruvans geologi, muntligt så väl som skriftligt. Grunden till arbetet är diamantborrning och kaxprovtagning där resultaten ska bearbetas, tolkas och resultera i en haltkontroll.
Utbildning och kvalifikationer
Vi söker dig som har en universitetsutbildning i geologi. Det är meriterande med ytterligare specialutbildning eller erfarenhet inom det specialiserade området för datakvalitetskontroll, strukturgeologi och/eller blockmodellering. Att ha förmåga att hantera Microsoft Office program, gruvplaneringsprogramvara och/eller andra CAD-program är också meriterande. För jobbet krävs förmåga att kommunicera muntligt och skriftligt på svenska och engelska. För anställning krävs körkort, klass B för manuell växellåda.Dina personliga egenskaper
Rollen kräver att du har ett intresse för produktionsfrågor och är engagerad och intresserad av att lösa dagliga problem. Du är flexibel och tar ansvar för dina arbetsuppgifter som du strukturerar, planerar och driver på ett effektivt sätt.
Som person är du lugn, uppmärksam samt tillmötesgående och du har ett intresse och förmåga att hjälpa andra samt anstränger dig för att leverera lösningar. Du har en hög samarbetsförmåga, du lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt.
Tillträde
Enlig överenskommelse.
Anställningsvillkor
Vikariat under ordinarie personals semester.
Som en del av rekryteringsprocessen kan bakgrundskontroll komma att genomföras.
Vi vill verka för en jämställd arbetsplats där man ser mångfald som en styrka. Därför ser vi gärna sökande som bidrar till detta.
Mera information om oss hittar du på www.kaunisiron.se.
Om du har frågor som rör arbetsplatsen, arbetsuppgifterna eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta rekrytering@kaunisiron.se
så kommer dina frågor att besvaras löpande.
Rekrytering sker löpande så ansök gärna så snart som möjligt.
Annons- och rekryteringsföretag undanbedes. Ersättning
Individuell lönesättning enligt kollektivavtal med Unionen, Ledarna och Sveriges ingenjörer Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
