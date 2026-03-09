Sommarvikariat
2026-03-09
Vi söker nu en engagerad och serviceinriktad säljare till vår butik i Falköping som vill inspirera fler till ett aktivt och roligt liv med hästen i fokus.Tjänsten är ett sommarvikariat juni-augusti.
Som säljare hos oss kommer du
- ge varje kund det lilla extra
- bjuda på dig själv, ta ansvar och vara en lagspelare
- packa upp varor och se till att det är snyggt exponerat i butiken
Vem söker vi?
Vi tror att du brinner för försäljning, har lätt för att skapa kundkontakter, är initiativrik och ger gärna det lilla extra. Du gillar när det är full fart, är en bra problemlösare och vet att det gynnar alla när vi jobbar tillsammans har roligt på jobbet.
Du har erfarenhet av att arbeta i butik, är över 18 år och självklart kan du häst och hästutrustning.
Vad erbjuder vi dig?
Vi erbjuder dig ett kul jobb i ett företag som kan hästar och hundar. Du kommer ha kollegor och dagligen träffa kunder som delar ditt stora intresse inom häst och hund.
Vi är ett team med kompetenta och engagerade medarbetare som trivs tillsammans och jobbar åt samma mål.
Ditt engagemang, vår styrka!
Vi som arbetar på Hööks vet vad vi pratar om. Tillsammans har vi 550 hästar och drygt 350 hundar. Vårt engagemang, kunskap och passion för hästsport gör oss unika och skapar stolthet och arbetsglädje. När vi trivs på jobbet trivs även våra kunder hos oss.
Vi vill inspirera till ett aktivt och roligt liv med hästen i fokus och vår affärsidé är tydlig: Vi erbjuder alla aktiva utövare av hästsport ett prisvärt sortiment av utrustning, kläder och skor med rätt design, funktion och kvalité.
Engagemang, omtanke, samarbete och en helhjärtad passion för häst och hund är vår gemensamma styrka som gör det möjligt för oss att utvecklas som arbetsgivare, skapa tillväxt och ge det lilla extra till våra kunder.
Familjeföretaget Hööks grundades 1931 och har gått från att vara det lilla sadelmakeriet till att vara Nordens ledande detaljhandeln inom Hästsport med butiker i Sverige, Danmark, Norge och Finland och en ständigt växande e-handel. Hööks Hästsport AB omsätter 600miljoner och varje år tar våra drygt 500 engagerade och kunniga medarbetare emot ca 2 miljoner kunder i våra butiker. Hööks Hästsport AB är sedan 2019 en del av Jula AB koncernen.
