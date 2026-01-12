Sommarvikariat - Sjukvårdsbiträde
Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation - i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen. Vår vision och våra mål tar sikte mot en vård av yttersta kvalitet, där patienten alltid är i fokus. Vi erbjuder hälso- och sjukvård lokalt och regionalt, men också högspecialiserad vård till patienter i hela landet och utomlands. Våra medarbetare är vår styrka och de bidrar i kunskapsutbyten nationellt och internationellt. Med digitala verktyg och nya arbetssätt kan vi förenkla vardagen på sjukhuset och erbjuda en modern, tillgänglig och effektiv vård av högsta kvalitet.
Vill du starta din karriär på ett av norra Europas största sjukhus? Hos oss är du med och skapar framtidens sjukvård tillsammans med patienterna.
Vi vill ta del av din kompetens och ge dig möjlighet att utvecklas.
Som sjukvårdsbiträde kommer du att arbeta i någon av våra verksamheter inom somatik eller psykiatri. Dessa verksamheter bedrivs på Sahlgrenska sjukhuset, Östra sjukhuset, Mölndals sjukhus, Rågården (Gunnilse) och Högsbo sjukhus. Avdelningarnas behov styr vilket sjukhus du blir placerad på.
Hur kan din arbetsdag se ut?
Som sjukvårdsbiträde arbetar du med basal omvårdnad med fokus på att stödja patienten i att bibehålla och förbättra sina funktioner. Du ger stöd till patienten vid måltider, personlig hygien och förflyttning. Andra uppgifter kan vara att hålla ordning i kök och förråd. Arbetsuppgifterna för ett sjukvårdsbiträde kan se olika ut beroende på inom vilken verksamhet du har din placering. Klicka på länken för att läsa mer om verksamheterna inom psykiatrin: Information om psykiatrin
Om dig
Vi söker sommarvikarier under semesterperioden v. 23-35 (1 juni-30 augusti). Du ska kunna arbeta 8 sammanhängande veckor varav 4 veckor i juli. Du har godkända betyg från grundskolan eller motsvarande utbildning.
Vi ser gärna att du som söker studerar till sjuksköterska, läkare, psykolog, undersköterska inom vård och omsorg eller är utbildat vårdbiträde och/eller har erfarenhet av omvårdnadsarbete. Du är serviceinriktad och bra på att samarbeta. Du kan anpassa dig till olika arbetssituationer och omprioritera vid behov. Vi kommer se till personlig lämplighet vid tillsättning av tjänsterna.
För att vi ska kunna erbjuda våra patienter god och säker vård är det viktigt att våra medarbetare har goda språkkunskaper och god förmåga att kommunicera på svenska. Din språknivå bör lägst vara B2 (enligt Gemensam Europeisk Referensram för språk), SVA 1 (Svenska som Andraspråk 1 i kommunal vuxenutbildning) eller motsvarande.
Information till dig som söker semestervikariat hos oss
På Sahlgrenska Universitetssjukhuset pågår vård dygnet runt, vilket innebär att du kan komma att arbeta dag, kväll, natt och helg. Sahlgrenska Universitetssjukhuset har en tidskvotering kopplad till natten vilket minskar veckoarbetstiden för varje natt man gör.
Inför anställning inom psykiatri görs kontroll av misstanke- och belastningsregistret.
Rekrytering sker fortlöpande under ansökningstiden, vänligen skicka in din ansökan så snart som möjligt. Intervjuer genomförs under perioden januari-maj 2026.
För en rättvis bedömning i vårt urval, granskar vi endast CV och svar på urvalsfrågor. Du behöver inte bifoga personligt brev.
För att vara kvalificerad för tjänsten ska du bifoga:
För dig som ...
är klar med din utbildning: betyg eller examensbevis.
har en pågående utbildning: resultatintyg och registreringsintyg där det framgår vilken termin du går samt hur många poäng du hittills har.
har en pågående utbildning utomlands: du behöver ha fått dina betyg översatta till engelska av ditt universitet. Det behöver framgå vilken termin du är på.
har en utländsk examen: du behöver ha ett utlåtande från Socialstyrelsen eller ha validerat utbildningen genom UHR.
Tjänstgöringsintyg (frivilligt) från tidigare arbetsgivare (datum, sysselsättningsgrad och timmar).
Varmt välkommen med din ansökan!
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Du kan även läsa mer i presentation om https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs4011-467070786-672/surrogate. Publiceringsdatum2026-01-12Så ansöker du
