Sommarvikariat - Drifttekniker till reningsverket
2026-02-23
Här finns ett sommarjobb för dig som är tekniskt intresserad och vill ha ett varierande arbete!
Vad kan vi erbjuda dig?
Du kommer huvudsakligen att arbeta med drift/underhåll av våra avloppsanläggningar.
Du kommer även att vara delaktig i att sköta provtagning av avloppsvatten och logistiken kring detta.
På reningsverket Hulesjön arbetar 10 medarbetare med att ta hand om avloppsvatten i Falköpings kommun. Det finns totalt 6 reningsverk och ett 60-tal pumpstationer runt om i kommunen som är kopplade till de olika verken. Huvudverket är Hulesjöns reningsverk där det också finns en matavfallanläggning och en biogasanläggning.
Vad söker vi hos dig?
- Du som söker ska vara minst 18 år och ha B-körkort för manuell växellåda.
- Du har goda kunskaper i svenska i både tal och skrift.
- Du är självgående och initiativtagande samt är ansvarsfull i ditt arbete och är van att ta mindre beslut på egen hand.
- Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet!
Du som söker har helst en naturvetenskaplig eller teknisk gymnasieutbildning och gärna med tidigare erfarenhet av provtagning. Vi ser att du som söker har god datavana.
Upplysningar
Tjänsten är en tidsbegränsad anställning under sommaren 2026. Mer information om aktuell period ges vid intervju. Arbetstiden är vardagar kl 07:00 - 16:00.
Urval och intervjuer sker löpande under ansökningstiden, så vänta inte med din ansökan!
Falköpings kommun
Du hittar oss mellan Sveriges två största sjöar, vid foten av unika platåberg och böljande kultur- och jordbrukslandskap. Här lever vi härligt småstadsliv med storstadens utbud bara en timme bort med tåg. Ja, vi har det bästa av två världar i en tid då de flesta av oss söker balans.
Falköpings kommun eftersträvar att vara en inkluderande arbetsgivare och värdesätter de kvalitéer som mångfald tillför våra verksamheter för att skapa en hållbar utveckling. Vår gemensamma värdegrund utgår ifrån att vi som medarbetare är till för Falköpingsborna. Vi erbjuder meningsfulla och viktiga arbeten, goda utvecklingsmöjligheter och ett gott arbetsklimat med engagerade kollegor.
Undrar du vad som finns att göra och se när du inte jobbar hos oss? Gå in på https://www.livetiskaraborg.se/och
upptäck alla Skaraborgs möjligheter!
För att hantera ansökningar använder vi Varbi. Du söker jobbet genom länken i annonsen. Om du av något skäl inte kan söka via Varbi (t.ex. skyddad identitet), vänligen ta kontakt med annonsens kontaktperson för alternativ sökväg.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-04-05
Kommunledningsförvaltningen
Marcus Petersson 0515-885032
