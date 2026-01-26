Sommaruppdrag för sjuksköterska - Malmö
2026-01-26
Nu är det dags att planera sommarens arbete!
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska och vill arbeta på sommaruppdrag inom vården. Oavsett om du redan vet exakt vad du vill göra i sommar eller bara vill anmäla ditt intresse i god tid, är du varmt välkommen att höra av dig till oss.
Genom att skicka in en intresseanmälan kan vi matcha dig med sommaruppdrag som passar din kompetens, dina önskemål och din tillgänglighet. Uppdragen finns på flera orter runt om i landet och varierar i både omfattning och inriktning.
Vi söker dig som:
Är legitimerad sjuksköterska med minst 2 års erfarenhet
Är intresserad av sommaruppdrag inom vården
Vill ha flexibilitet, variation och god framförhållning inför sommaren
Om Magnifiq
Magnifiq är ett bemanningsföretag inom vården med kontor i Umeå och konsulter över hela Sverige. Vi brinner för att matcha kompetenta läkare och sjuksköterskor med uppdrag som passar deras erfarenhet och intressen. Hos oss får du stöd, flexibilitet och möjlighet att utvecklas i olika vårdmiljöer.
Låter det intressant? Skicka in din intresseanmälan redan idag så kontaktar vi dig för att prata vidare om sommarens möjligheter. Vi ser fram emot att hjälpa dig till ett sommaruppdrag som passar just dig.
Läs mer och anmäl ditt intresse här:www.magnifiq.nu/sommaruppdrag
Sista dag att ansöka är 2026-02-25
