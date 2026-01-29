Sommarpersonal
2026-01-29
Scanfjord söker livsmedels hanterare!
Till vår anläggning i Mollösund söker nu Scanfjord livsmedels hanterare
Tjänsten innebär att sortera och paketera blåmusslor. Samt ev. att köra vår maskinhall.
Scanfjord är Sveriges ledande företag inom musselodling och har en lång erfarenhet i branschen. Musslorna odlas och skördas i Bohuslän för att sedan packas i vår produktionsanläggning i Mollösund.
Våra produkter packas i nätpåsar och vakuumförpackningar. De packade säljs främst inom Norden. Scanfjords musslor är både KRAV och MSC certifierade. Vi har även nyss erhållit den skyddade ursprungsbeteckningen ''Bohusläns blåmusslor ' '
Scanfjord är ett företag med många goda kundrelationer. Det här innebär att vi är väldigt måna om kvalitet och leveranssäkerhet. Det är därför viktigt att du har en känsla för kvalitet och tycker om att jobba med en levande produkt. Vi strävar alltid efter att leverera en produkt i toppklass till våra kunder!
På Scanfjord jobbar vi i lag där alla behöver hjälpas åt att ta hand om vår produkt samt varandra. Det är därför viktigt att just du brinner för lagspel och för att göra ett så bra jobb som möjligt både tillsammans med gruppen och individuellt. Vi ser gärna att du inte är rädd för att "ta i" då det kan förekomma tynga lyft samt att du är stresstålig.
Mollösund ligger långt ut på Orust utan fungerande kollektivtrafik. B-körkort samt bil är ett måste för att ta sig hit.
Erfarenhet av livsmedelsindustri är ett plus men inte är krav.
Truckkort är fördel men inget krav.
Anställning: Tidsbegränsad heltid/deltid sommaren
Antal tjänster: 4 st
Lön enligt kollektivavtal
Tillträde enl. ök
Ansökan skickas till administration@scanfjord.se
Märk ansökan ''Livsmedelshanterare ' ' Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
