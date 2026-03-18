Sommarpersonal - Lärbro
Publiceringsdatum2026-03-18Om tjänsten
Jag söker en personlig assistent för sommararbete från vecka 27 till och med vecka 32. Tjänsten omfattar cirka 25-30 timmar per vecka med varierande arbetspass - dag eller kväll.
Jag bor strax utanför Lärbro, så du behöver körkort och egen bil, eftersom kollektivtrafik saknas.
Om mig
Jag är en go och glad kvinna i 50-årsåldern med CP-skada. Jag älskar naturen och fotografering, gärna med hunden som ständigt försöker sno showen.
Jag har nära till skratt, är social men uppskattar också lugna stunder. Jag lever med generaliserat ångestsyndrom (GAD) och kan bli stressad ibland, så du får många gånger vara min struktur och minneshjälp.
Vem jag söker
Jag söker dig som:
Är lugn, trygg och närvarande
Kan ta vardagen med glimten i ögat
Är tålmodig när det blir lite kaos
Hjälper mig att hålla koll på vardagsbestyren.
Tidigare erfarenhet av personlig assistans är meriterande men inget krav. Det viktigaste är att vi klickar och kan skratta tillsammans.Arbetsuppgifter
Hjälpa mig med struktur och minneshjälp
Assistera i vardagsbestyren
Köra min bil vid behov
Vara med på fotoutflykter och hund-bus, och kanske dela några skratt på vägen
Skicka en kort presentation om dig själv och dina kontaktuppgifter.
Vi är arbetsgivaren som är små nog att vara nära - och stora nog att göra skillnad.
Sista dag att ansöka är 2026-04-14
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "9e4d6020-78dc-47f5-90cb-02bc4". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Aberia AB
(org.nr 559084-9583), https://www.aberia.se
Lärbro (visa karta
)
624 52 GOTLAND Arbetsplats
Aberia Personlig Assistans Kontakt
Anno Paananen anno.paananen@aberia.se Jobbnummer
9806115