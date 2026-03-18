Sommarpersonal - Lärbro

Aberia AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Gotland
2026-03-18


Om tjänsten
Jag söker en personlig assistent för sommararbete från vecka 27 till och med vecka 32. Tjänsten omfattar cirka 25-30 timmar per vecka med varierande arbetspass - dag eller kväll.

Jag bor strax utanför Lärbro, så du behöver körkort och egen bil, eftersom kollektivtrafik saknas.

Om mig

Jag är en go och glad kvinna i 50-årsåldern med CP-skada. Jag älskar naturen och fotografering, gärna med hunden som ständigt försöker sno showen.

Jag har nära till skratt, är social men uppskattar också lugna stunder. Jag lever med generaliserat ångestsyndrom (GAD) och kan bli stressad ibland, så du får många gånger vara min struktur och minneshjälp.

Vem jag söker

Jag söker dig som:

Är lugn, trygg och närvarande

Kan ta vardagen med glimten i ögat

Är tålmodig när det blir lite kaos

Hjälper mig att hålla koll på vardagsbestyren.

Tidigare erfarenhet av personlig assistans är meriterande men inget krav. Det viktigaste är att vi klickar och kan skratta tillsammans.

Arbetsuppgifter
Hjälpa mig med struktur och minneshjälp

Assistera i vardagsbestyren

Köra min bil vid behov

Vara med på fotoutflykter och hund-bus, och kanske dela några skratt på vägen



Intresserad?

Skicka en kort presentation om dig själv och dina kontaktuppgifter.

Om arbetsgivaren
Vi är arbetsgivaren som är små nog att vara nära - och stora nog att göra skillnad.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-14
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "9e4d6020-78dc-47f5-90cb-02bc4".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Aberia AB (org.nr 559084-9583), https://www.aberia.se
Lärbro (visa karta)
624 52  GOTLAND

Arbetsplats
Aberia Personlig Assistans

Kontakt
Anno Paananen
anno.paananen@aberia.se

Jobbnummer
9806115

