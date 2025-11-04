Sommarjobbare under högsäsong
2025-11-04
, Lysekil
, Munkedal
, Tanum
, Uddevalla
eller i hela Sverige
Skohörnan i Hunnebo söker sommarjobbare för högsäsong sommaren 2026. Vi har ett sportigare sortiment med mycket funktion. Om du vet vad pronation och supination är? Så är det ett plus i kanten.
Vi behöver en social tjej eller kille med mycket spring i benen. Som gillar att prata och ta hand om våra kunder. Vi behöver hjälp 3-4dgr i veckan under veckorna 25-33.
Välkommen in med din ansökan på mail eller genom att lämna ett CV i butiken. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
E-post: Skohornan@hotmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Sommar2026". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Skohörnan i Hunnebo AB
Torggatan 16b (visa karta
456 61 HUNNEBOSTRAND Arbetsplats
