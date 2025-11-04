Sommarjobbare under högsäsong

Skohörnan I Hunnebo AB / Butikssäljarjobb / Sotenäs
2025-11-04


Visa alla butikssäljarjobb i Sotenäs, Lysekil, Munkedal, Tanum, Uddevalla eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Skohörnan I Hunnebo AB i Sotenäs

Skohörnan i Hunnebo söker sommarjobbare för högsäsong sommaren 2026. Vi har ett sportigare sortiment med mycket funktion. Om du vet vad pronation och supination är? Så är det ett plus i kanten.
Vi behöver en social tjej eller kille med mycket spring i benen. Som gillar att prata och ta hand om våra kunder. Vi behöver hjälp 3-4dgr i veckan under veckorna 25-33.
Välkommen in med din ansökan på mail eller genom att lämna ett CV i butiken.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
E-post: Skohornan@hotmail.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Sommar2026".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Skohörnan i Hunnebo AB (org.nr 556792-5689)
Torggatan 16b (visa karta)
456 61  HUNNEBOSTRAND

Arbetsplats
Skohörnan I Hunnebo AB

Jobbnummer
9589021

Prenumerera på jobb från Skohörnan I Hunnebo AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Skohörnan I Hunnebo AB: