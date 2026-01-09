Sommarjobbare till Outokumpu 2026
Outokumpu Stainless AB / Processoperatörsjobb / Avesta Visa alla processoperatörsjobb i Avesta
2026-01-09
, Norberg
, Hedemora
, Fagersta
, Säter
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Outokumpu Stainless AB i Avesta
, Hedemora
, Eskilstuna
, Degerfors
, Storfors
eller i hela Sverige
Skapa minnen för livet och rostfritt stål i världsklass - upplev en sommar på Outokumpu i Avesta! Vill du jobba på en arbetsplats som erbjuder en säker och trivsam arbetsmiljö med schysst lön och flexibla arbetstider? Jobba hos oss på Outokumpu och var med och skapa en värld som varar för evigt!
Vi söker nu engagerade och ansvarstagande sommarjobbare inför sommaren 2026. Ta chansen att arbeta i en spännande tillverkningsindustri där säkerhet, arbetsmiljö och starka värderingar står i fokus.
Att sommarjobba hos oss:
Hos oss finns många spännande jobb. Du kan bland annat jobba som:
Operatör: Spela en direkt roll i produktionen av vårt högkvalitativa rostfria stål. Du arbetar med bland annat övervakning av produktion, slipning, delning, travers- och truckkörning, CNC-bearbetning, packning och utlastning.
Underhållspersonal: Arbeta med förebyggande och/eller hjälpande underhåll av produktionsutrustning (ex. mekaniker eller elektriker) och bli en nyckelspelare i vår effektiva drift.
Förrådspersonal: I vårt centralförråd arbetar du med bland annat godsmottagning, interna transporter, truckkörning och inventering.
Tjänsteman: Studerar du eller har du studerat på högskola eller universitet? Då finns möjlighet för dig att jobba som tjänsteman vid någon av våra avdelningar (ex. vid vår forskningsavdelning, logistikavdelning eller inom andra administrativa funktioner).
Anställning:
Arbetstider: 2-skift, 5-skift eller dagtid
Anställningsperiod: Varierar. Generellt från början av juni till slutet av augusti.
Introduktion: Vi erbjuder vi dig ett omfattande introduktions- och upplärningsprogram.
Vem är du? Som person är du engagerad, ansvarstagande och har ett starkt intresse att arbeta inom tillverkande industri. Du är säkerhetsmedveten, nyfiken och tycker om att arbeta både självständigt och tillsammans med andra.
För arbete hos oss gäller följande:
Din utbildning behöver inte vara avslutad för att sommarjobba hos oss, men vi ser gärna att du påbörjat/avslutat en gymnasieutbildning/eftergymnasial utbildning inom industri/teknik/el/metallurgi eller liknande.
Det är ett krav att ha fyllt 18 år för att arbeta hos oss
B-körkort är ett krav för de arbeten som kräver truckkörning. För övriga arbeten är det meriterande.
Goda kunskaper i svenska är ett krav. Kunskaper i engelska är en fördel.
Truck- och traverskort är meriterande. Ange tydligt i din ansökan om du har detta.
Vi ser gärna att du har erfarenhet från liknande arbete
För oss är det viktigt att alla som jobbar hos oss står bakom våra värderingar och lever efter våra "Ways of Working":
Vi arbetar säkert: Prioriterar säkerhet och skapar en trygg arbetsmiljö.
Vi nyttjar kraften i ett Outokumpu: Teamarbete och samarbete för att uppnå gemensamma mål.
Vi levererar: Fokuserar på att leverera kvalitet och överträffa förväntningar.
Vi utvecklar medarbetare och värdesätter mångfald: Erbjuder utvecklingsmöjligheter och uppskattar olikheter.
Vi agerar hållbart: Engagerade i att vara en ansvarsfull och hållbar organisation.
Vi är en pålitlig partner: Bygger på förtroende och långsiktiga relationer.
Vi främjar mångfald, jämlikhet och inkludering i Outokumpu. Vi gör allt för att alla medarbetare ska känna sig välkomna och att de blir lika behandlade och har lika möjligheter.Publiceringsdatum2026-01-09Så ansöker du
Din framtid börjar här! Ansök senast 8 Februari 2026 och bli en viktig pusselbit i Outokumpus framgångsrika team.
Kontaktuppgifter:
Vid frågor eller för mer information, kontakta gärna:
Josefine Frisendahl, Talent Acquisition Partner, på josefine.frisendahl@outokumpu.com
Kalle Sahlin, IF Metall, på 070-0881004
Patrik Sundell, Unionen, på 070-0881011
Gunnar Lindstrand, Sveriges Ingenjörer, 070-0881957.
Outokumpu är världsledande inom hållbart rostfritt stål. Grunden för vår verksamhet är vår förmåga att skräddarsy rostfritt stål till vilken form som helst och för nästan alla ändamål. Rostfritt stål är hållbart, tåligt och utformat för att hålla för evigt. Våra kunder använder den för att skapa civilisationens grundläggande strukturer och dess mest kända landmärken samt produkter för hushåll och olika branscher. Globalt har vi omkring 9 000 medarbetare i mer än 30 länder, med huvudkontor i Finland. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Outokumpu Stainless AB
(org.nr 556001-8748)
Bergsnäsgatan 11 Jernverket (visa karta
)
774 22 AVESTA Arbetsplats
Avesta Works Jobbnummer
9676985