Sommarjobbare Processtekniker
Gästrike Vatten AB / Driftmaskinistjobb / Gävle Visa alla driftmaskinistjobb i Gävle
2026-02-06
, Älvkarleby
, Sandviken
, Ockelbo
, Ovanåker
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Gästrike Vatten AB i Gävle
, Ockelbo
, Hofors
, Östhammar
, Uppsala
eller i hela Sverige
Vi har världens viktigaste jobb - vi arbetar för hållbara samhällen. Häng med oss på resan mot framtidens VA-lösningar!
Gästrike Vattens uppdrag är att underlätta människors vardag och bidra till en hållbar samhällsutveckling i våra fem ägarkommuner, Gävle, Hofors, Ockelbo, Älvkarleby och Östhammar.
Hos oss får du ett utvecklande arbete med stor delaktighet och eget ansvar på en arbetsplats som genomsyras av ett stort engagemang.Publiceringsdatum2026-02-06Arbetsuppgifter
I rollen som processtekniker utför du tillsyn, skötsel, underhåll samt reparationer och bidrar i arbetet till att utveckla våra processer och anläggningar. Du arbetar brett med VA-frågor och några exempel på arbetsuppgifter är:
* Övervakning och styrning av våra anläggningar och processer
* Tillsyn, skötsel, underhåll, felsökning och reparationer på VA-anläggningar
* Driftoptimering av våra processer
* Provtagning av vatten/avlopp och drift av miljöövervakande mätutrustning
* Framtagning av driftinstruktioner och sammanställning av driftstatistik
Vi söker nu en sommarjobbare som utgår från Gävle och kan arbeta som processtekniker inom avdelningen Avlopp under en period om 2 till 4 veckor mellan juni och augusti.Kvalifikationer
Vi ser gärna att du är glad, nyfiken och noggrann.
Det är av intresse att du har eftergymnasial utbildning inom teknik. Har du annan industriell erfarenhet inom mekanik eller el/automation är det även intressant.
Kravet är att du har manuellt B-körkort eftersom du kommer att åka mellan våra anläggningar i ditt arbete.
ÖVRIGT
Varmt välkommen med din ansökan!
Har du skyddad identitet, kontakta ansvarig rekryterare för vidare instruktioner för ansökan.
Inför rekryteringsarbetet har Gästrike Vatten tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C304866". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Gästrike Vatten AB
(org.nr 556751-1661) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Gästrike vatten Kontakt
HR - administratör
Nanna Amoruso Kokko nathali.amoruso_kokko@gastrikevatten.se Jobbnummer
9729200