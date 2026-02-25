Sommarjobbare Örebro
Gasum AB / Byggjobb / Örebro
2026-02-25
Gasum är en ledande nordisk biogasproducent som erbjuder både produktion och tillgänglighet av biogas i industriell skala. Vi har biogasanläggningar i Finland, Sverige och Danmark. Biogas är ett förnybart bränsle som helt består av bioavfall. Det gör det möjligt för våra partner att minska sina CO2-utsläpp avsevärt och att gå från en linjär till en cirkulär ekonomi. Utöver biogas producerar våra anläggningar återvunna näringsämnen som är användbara både för lantbruk och andra verksamheter. Vi utvecklar ständigt vår produktion genom att sätta nya standarder och investera i nya biogasanläggningar. Vårt syfte är renare energi och det når vi tillsammans med våra europeiska partner genom biogasproduktion. Vi kommer att tillgängliggöra 7 TWh biogas till 2027.
Nu söker vi efter en Sommarjobbare till vår anläggning i Örebro.
Dina huvudsakliga ansvarsområden kommer att vara:
I rollen som sommarjobbare på vår Biogasanläggning i Örebro ingår breda arbetsuppgifter. Det kan röra sig om allt från lättare underhållsarbete till städning, att plocka i ordning samt att klippa gräs. Arbetet går i huvudsak ut på att agera som medhjälpare till anläggningens ordinarie drifttekniker och sköta enklare dagliga rutiner som tex att rondera, provtagning samt att proaktivt agera för att anläggningen hålls i toppform.
Du kommer att få lära dig om företagets verksamhet, om hur branschen fungerar i stort och allt du behöver för att klara av arbetet som sommarjobbare.
Vad vi förväntar oss av dig:
Att du agerar proaktivt, prestigelöst, och med säkerhetstänk i ditt dagliga arbete. Vidare ser vi att du är lättlärd, gillar ordning och reda, inte är rädd för smuts samt trivs i en händelserik arbetsmiljö. Inför nya utmaningar är du positivt inställd och agerar flexibelt. Problemlösning, samarbete och självgående är tre kompetenser vi värderar högt i rollen. Du skall även vara flytande i både tal och skrift, på både svenska och engelska.
B-Körkort är ett krav.
Meriterande är om du kan köra lastmaskin.
Intresserad av att arbeta hos oss?
Plats: Vår biogasanläggning Örebro.
Startdatum: v. 25-33 2026.
Arbetstider: 07:00-16:00
Antal tjänster: 1
Var god skicka in din ansökan senast 2026-03-31 och bifoga ditt CV och personliga brev. Vi arbetar med löpande urval så skicka gärna in din ansökan så fort som möjligt.
För eventuella frågor angående den lediga tjänsten, var god kontakta platschef Jonas Skagerlund via e-post på jonas.skagerlund@gasum.com
.
På Gasum lever vi efter våra värderingar Respekt, Hållbarhet och Positiv energi. Vår etiska kod omfattar att ta hand om både människor och miljö. Vi siktar på att bygga en renare morgondag.
För att ta reda på mer om vårt företag, besök Gasum.
Energibolaget Gasum är experter inom den nordiska gassektorn och på energimarknaden. Vårt mål är renare energi och vi erbjuder experttjänster på energimarknaden både för industri och kraftvärmeproduktion samt renare bränslelösningar för väg- och sjötransporter. Vi hjälper våra kunder att minska både sitt eget och sina kunders koldioxidavtryck. Tillsammans med våra samarbetspartner främjar vi utvecklingen mot en koldioxidneutral framtid på land och till havs.
Gasum-koncernen grundades 1994 och ägs av finska staten och har omkring 350 anställda i Finland, Norge, Sverige, Danmark och Tyskland. Ersättning
