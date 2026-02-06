Sommarjobbare Gävle
2026-02-06
Vi har världens viktigaste jobb - vi arbetar för hållbara samhällen. Häng med oss på resan mot framtidens VA-lösningar!
Gästrike Vattens uppdrag är att underlätta människors vardag och bidra till en hållbar samhällsutveckling i våra fem ägarkommuner, Gävle, Hofors, Ockelbo, Älvkarleby och Östhammar.
Hos oss får du ett utvecklande arbete med stor delaktighet och eget ansvar på en arbetsplats som genomsyras av ett stort engagemang.Publiceringsdatum2026-02-06Arbetsuppgifter
Sommarjobbet rör sig om enklare uppgifter som till exempel:
• Gräsklippning
• Rensa ogräs/sly
• Rengöra infiltrationsbassänger
• Andra arbetsuppgifter kan tillkomma.
Vi söker tre personer som utgår från Gävle och som kan arbeta 2 till 4 veckor under perioden juni-augusti.Kvalifikationer
Vi ser gärna att du är glad, nyfiken och tycker om att vara utomhus.
Kraven är att du har manuellt B-körkort och att du är mellan 18-21 år.
Vi ser positivt på om du jobbat med fastighetsskötsel, trädgårdsarbete eller liknande arbete
Varmt välkommen med din ansökan!
Har du skyddad identitet, kontakta ansvarig rekryterare för vidare instruktioner för ansökan.
