Sommarjobba på vårt lager!
Nordic Nest AB / Lagerjobb / Kalmar Visa alla lagerjobb i Kalmar
2026-04-27
, Mörbylånga
, Borgholm
, Nybro
, Torsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nordic Nest AB i Kalmar
, Växjö
, Malmö
, Göteborg
, Stockholm
eller i hela Sverige
Vill du ha ett sommarjobb där tempot är högt, dagarna går fort och lagkänslan är på riktigt? Då kan detta vara rätt jobb för dig! Vi söker drivna och engagerade medarbetare till vårt lager i Kalmar inför sommaren!
Vi på Nordic Nest Group hjälper kunder över hela världen att skapa hem att älska - genom skandinavisk design och heminredning. Bakom varje leverans står ett engagerat lagerteam som jobbar tillsammans, pushar varandra och firar framgångar.
Vad innebär jobbet? Som lagermedarbetare är du en viktig del av vår verksamhet. Du är med och ser till att varje kund får sin beställning snabbt, smidigt och med hög kvalitet.
Dina arbetsuppgifter kan bland annat vara att:
Plocka och packa kundordrar
Ta emot och lagerföra varor
Säkerställa kvalitet i varje leverans
Arbeta mot tydliga och högt uppsatta mål - både individuella och gemensamma
Arbetet är fysiskt och tempot är högt - och det är precis det som gör det så roligt. Här jobbar vi som ett lag, siktar mot nya rekord och skapar resultat tillsammans.
Vem är du? Vi söker dig som har ett enormt engagemang och gillar att utmana dig själv. Du motiveras av att prestera och trivs med att arbeta mot både individuella och gemensamma mål.
Vi tror att du:
Gillar att jobba i högt tempo och få mycket gjort
Är noggrann och tar ansvar för dina uppgifter
Trivs med fysiskt arbete
Är en lagspelare som bidrar med positiv energi
Är pålitlig och håller vad du lovar
Tidigare lagererfarenhet är meriterande - men din inställning, drivkraft och vilja att bidra är viktigast.
Redo för en sommar med fart, gemenskap och högt tempo? Som lagerstjärna väntar fartfyllda dagar tillsammans med ett härligt team som kämpar tillsammans för att nå nya mål.
Tjänsten är en deltidsanställning under sommaren. För rätt person finns det möjlighet till förlängning under hösten, som är vår högsäsong. Arbetstiden är förlagd på dagtid på vardagar.
Placering: Vårt lager i Kalmar Vi använder personlighetstester i processen - genomför dessa för att din ansökan ska bli komplett Skicka in din ansökan redan idag - vi rekryterar löpande
Har du frågor är du välkommen att kontakta Stephanie Jovanovska, People & Performance Support, via stephanie.jovanovska@nordicnest.com
VÄLKOMMEN HEM till Nordic Nest Group! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-24
Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Nordic Nest AB
https://career.nordicnestgroup.com
Stämpelvägen 3 (visa karta
394 70 KALMAR Arbetsplats
Nordic Nest Group
9877945