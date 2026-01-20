Sommarjobba på Bellora & Cielo!
2026-01-20
Nu söker vi dig som vill spendera sommaren tillsammans med oss på Hotel & Ristorante Bellora samt Cielo!
Vårt alldeles egna lilla Italien, mitt på Avenyn i Göteborg, Bellora! Doften av nygräddad pizza är det första som når dig, Tu vuo'fa l'americano knastrar i högtalarna och Aperol står på bordet. På Bellora är de familjen, gemenskapen och värmen det som står i fokus. Bordet fylls med italiska delikatesser, rummen är storblommiga och murgrönan kryper i varje vrå. Vi älskar livet och det ska vi visa med hela vår själ!
Vi skapar upplevelser i världsklass, minnen för livet och en arbetsplats att vara riktigt stolt över och vi lever våra värdeord i allt vi gör. Att vara Passionerad, Professionell, Lekfull & Personlig är vad som gör oss unika och vad som får oss att växa.
Vem tror vi att du är?
Som en del av vårt team kommer du att ha en avgörande roll i att skapa stamgäster, det är nämligen vår absolut viktigaste målsättning. Därför älskar du att jobba med människor och att ge det lilla extra för att skapa minnesvärda upplevelser.
Vi söker både dig med och utan erfarenhet. Det viktigaste för oss är att du känner igen dig i nedan:
Du är social, öppensinnad och nyfiken av dig
Du är en riktig teamplayer som mer än gärna hjälper en kollega när det behövs
Du är orädd och initiativtagande när du ställs inför nya situationer
Vi ser gärna att du har fyllt eller kommer fylla 18 år under 2026
Vi jobbar när andra är lediga, så det behöver du också kunna göra, vilket innebär vardag och helg, dag som kväll.
Vad kan man söka för jobb?
Alla människor är unika men under juni-augusti har de flesta en sak gemensamt, SEMESTERHJÄRNAN är påslagen - precis som sig bör. När gästen väljer att komma till oss betyder det också att de förlitar sig på att vi är de bäst lämpade för att tänka ÅT dem. Allt ifrån att vi ser till att de får mat i magen, genom att reservera ett bord i restaurangen eller en härlig plats på Rooftop baren Cielo. Däremellan finns det många avgörande roller för att göra gästens vistelse så "smooth sailing" som möjligt och i sommar söker vi dig som vill jobba med något av det som listas nedan. Eller flera av jobben kanske, för vi jobbar som one house-one team.
Receptionist -Du är den första som har möjlighet att wow:a gästen och således sätta standarden för resten av vistelsen. Förutom att checka in och ut våra gäster så säkerställer du att de får en sömlös vistelse genom att vara generös med information som skulle kunna höja upplevelsen ytterligare.
Housekeeping - Stjärnteamet som skapar känslan av att ingen annan tidigare bott i hotellrummet eller sovit i den sköna sängen. Kanske du pyntar lite extra för de gäster som är hos oss för att fira och du ser även till att det är rent och fint i våra allmänna ytor.
Servis & runner - Du är den som har allra längst tid tillsammans med våra gäster och har verkligen möjlighet att göra ett avtryck. Under ca 2,5 timme tar du hand om ditt sällskap och ser till att de får en fantastisk mat- och dryckesupplevelse hos oss. Som runner är du helt avgörande för att driften ska fungera i restaurangen, du plockar disk, dukar upp bord, håller ordning och stöttar dina kollegor där det behövs.
Diskare - Precis som våra runners är du helt avgörande för att logistiken ska fungera i matsalen. Det går inte att servera mat utan rena tallrikar eller kaffe utan rena kaffekoppar!
Bartender - Cirkus-jonglören och den kreativa drinkblandaren. Hos oss är glasen aldrig tomma och du vet precis vad gästen är ute efter när de önskar en "fräsch sommardrink".
Kockar/Pizzabagare - Du har passionen för smakupplevelser som får gästerna att be om receptet.
Breakfast Host - Dagens viktigaste måltid! Du tar hand om våra gäster när de njuter av vår härliga frukostbuffé, du dukar fram, plockar disk och serverar gästerna kaffe vid bordet. Vissa gäster stannar flera dagar och du lär dig vilket bord de helst vill sitta vid medan vissa är på genomresa och ska vidare till nästa resmål, deras vistelse avslutar du på topp.
Frukost Kock/Kallskänka - Frukost kock innebär att öppna upp den varma stationen, se till att det finns mat under service och preppa inför nästa dag. Kallskänkan kommer att innebära att den öppna stora buffén har hög kvalité och är påfylld samt att preppa inför dagen efter. Viktiga egenskaper i dessa roller är att vara passionerad kring mat och upplevelse, kunskap kring livsmedelshygien, ha öga för mat upplägg samt att arbeta i högt tempo.
Visst låter det avkopplande att bli så omhändertagen? Det är PRECIS det som ditt jobb går ut på i sommar. Ta hand om våra gäster och se till att när de tänker tillbaka på sommaren, då är det upplevelsen de hade på Bellora & Cielo de minns med allra mest värme och längtan.
Lite mer om tjänsterna:
Anställningsform: Sommarjobb/visstidsanställning (med chans till mer jobb både innan och efter sommaren)
Period: juni-augusti eller enligt överenskommelse
Lön: Enligt Hotell- & Restaurangfackets avtal
Hos oss får du en arbetsplats i en unik miljö och med varierade arbetsuppgifter. Du får möjlighet till personlig och professionell utveckling inom hotell och restaurang och en chans till en väldigt fin gemenskap med goa kollegor. Vem vet, kanske får du vänner för livet i sommar?
Om du vill bli en del av vårt team i sommar, skicka in din ansökan senast den 28 Februari.
