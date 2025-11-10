Sommarjobb, undersköterska/omvårdnadsassistent/vårdbiträde
2025-11-10
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
Kvinnokliniken, Länsjukhuset Ryhov
Ta chansen att utvecklas och göra skillnad. Du får en bred och varierad roll med fokus på kvinnors hälsa. Hos oss har du möjlighet att utvecklas och bidra där behovet är störst- tillsammans skapar vi trygghet och kvalitet!
Rollen som undersköterska/omvårdnadsassistent/skötare
Du arbetar för att ge våra patienter god omvårdnad på förlossning, gynekologisk vårdavdelning, BB eller kvinnoklinikens mottagning. Hos oss får du chansen att arbeta hälsofrämjande och stärka kvinnors hälsa. Som undersköterska på Kvinnokliniken arbetar du i team och möter kvinnor i livets alla skeden.
Vi är en engagerad och utvecklingsorienterad klinik som hela tiden arbetar för att göra det bättre för våra patienter Är du intresserad av att läsa mer om kvinnokliniken, klicka på länk nedan.
Kvinnokliniken på Länssjukhuset Ryhov som arbetsplats, Region Jönköpings län (https://www.rjl.se/jobb-och-karriar/arbetsplatser-i-region-jonkopings-lan/sjukhus-som-arbetsplats/arbetsplatser-pa-lanssjukhuset-ryhov/kvinnokliniken/)
Din blivande arbetsplats
På Kvinnokliniken, Länssjukhuset Ryhov arbetar totalt 210 medarbetare. Vi arbetar med hälso- och sjukvård under graviditet och förlossning, gynekologiska sjukdomar, abort- och preventivmedelsverksamhet samt ungdomars reproduktiva hälsa. Kliniken har ett länsövergripande ansvar för kvinnor med komplicerade graviditeter och hotande prematur förlossning. Ungdomsmottagning och Kvinnohälsovården är en del av Kvinnokliniken.
Länssjukhuset Ryhov ligger i Jönköping och är en spännande arbetsplats som erbjuder många möjligheter. Faktum är att många av de roligaste, mest intressanta och meningsfulla jobben på arbetsmarknaden finns i välfärdssektorn. För vad kan vara mer meningsfullt än att bidra till människors välbefinnande?
Här kan du läsa mer om våra kliniker (https://www.rjl.se/jobb-och-karriar/arbetsplatser-i-region-jonkopings-lan/sjukhus-som-arbetsplats/arbetsplatser-pa-lanssjukhuset-ryhov/)
När du sommarjobbar hos oss bidrar du till en god och patientsäker vård. Dina arbetsuppgifter varierar beroende på avdelning och din kompetens. Vid eventuell intervju kommer respektive avdelning att berätta mer om sin verksamhet och vilka arbetsuppgifter som ingår hos dem.Publiceringsdatum2025-11-10Profil
Vi söker dig som är utbildad undersköterska, eller dig som studerar till sjuksköterska eller läkare. Du behöver ha avslutat termin fyra på sjuksköterskeutbildningen eller termin sex på läkarutbildningen om du inte är undersköterska sedan tidigare.
För att du ska trivas hos oss arbetar du bra tillsammans med andra och har förmåga att sätta dig in i andras perspektiv. Du planerar och tar ansvar för dina arbetsuppgifter, ser möjligheter i nya situationer och behåller lugnet även i stressande och pressande situationer. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
För att kunna ha en så god sommarplanering som möjligt önskar vi att du arbetar heltid sex till åtta veckor under sommaren. Vår strävan är att introduktionen skall vara klar innan vår semesterperiod startar. Vår semesterperiod är under v 25-34.
Vårt erbjudande till dig
Vi vill med våra sommarvikariat erbjuda dig en möjlighet att lära och utvecklas tillsammans med våra verksamheter. Vi erbjuder dig ett spännande, utvecklande och varierat arbete under sommaren 2026.
• Jag tar med mig jättemycket från den här sommaren. Jag har lärt mig väldigt mycket omvårdnad. Jag är därför jätteglad att jag har arbetat här så jag har med mig det i framtiden, säger Linnea som har studerat till sjuksköterska och arbetade som sommarvikarie på Länssjukhuset Ryhov.
Det är inte alltid är lätt att vara ny på jobbet och därför gör vi vårt allra bästa för att du ska känna dig trygg, taggad och förberedd inför ditt sommarjobb hos oss. Innan du börjar jobba i verksamheten får du en grundlig introduktion utifrån dina behov och erfarenheter. Som medarbetare i Region Jönköpings län är du välkommen till våra friskvårdsanläggningar. De är utformade så att man ska kunna utöva friskvårdsaktivitet för att må bra, oavsett fysisk nivå och tidigare erfarenhet av träning. Denna förmån gäller även dig som är sommarvikarie och har en anställning på minst tre veckor. Lokalerna finns i Eksjö, Nässjö, Jönköping och Värnamo.
Som medarbetare hos oss inom Region Jönköpings län får du tillgång till våra anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen. Vissa förmåner gäller oavsett anställningsform och andra styrs av anställningsform samt hur mycket du arbetar och hur länge. Läs mer om våra förmåner här: Förmåner (http://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/)
Har du frågor om rekryteringsprocessen?
Vill du veta mer kring tjänsten är du välkommen att kontakta någon av våra vårdenhetschefer:
Marie Nieminen (gyn och mottagning) 010-242 14 10
Josefina Odenströmer (BB) 010-242 14 32.
Maria Jabeskog (förlossning/antenatal) 010-242 14 24
Anna Frida Kånåhols (förlossning/antenatal) 010-2421433
Eller Rekryteringsspecialist Jessica Glimberg, jessica.glimberg@rjl.se
, 010-2421137
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Vår rekryteringsprocess
Eftersom urval, intervjuer och tillsättning sker löpande ber vi dig att skicka in din ansökan snarast, dock senast den 5 februari 2025. Välkommen med din ansökan!
Var noga med att ange eventuell praktik och arbetslivserfarenhet i din ansökan. Det är viktigt att du också bifogar examensbevis.
Om du ännu inte är färdig med studierna, bifoga ett LADOK-utdrag eller annat intyg där avslutade kurser framgår.
Har du redan en muntlig överenskommelse angående semestervikariat med chef i vår verksamhet ska du ange den personens namn samt klinik i din ansökan.
I och med att undersköterska sedan 1 juli 2023 är en skyddad yrkestitel kommer du att få ange i din ansökan om du har ett bevis för skyddad yrkestitel. Har du en tillsvidareanställning som undersköterska idag och inte har ett bevis om skyddad yrkestitel ber vi dig bifoga ett intyg på din tillsvidareanställning i din ansökan för att fortsatt kunna behålla titeln undersköterska.
Fast lön. Kollektivavtal finns.
Fast lön. Kollektivavtal finns. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-05
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "K1095/25".
