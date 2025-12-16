Sommarjobb truckförare
2025-12-16
Är du nyfiken och noggrann, redo att utforska nya saker? Är du intresserad av lager och logistik och tycker att det vore spännande att jobba inom en produktionsverksamhet? Då kan detta vara jobbet för dig!
Essity i Falkenberg rekryterar just nu flera truckförare för sommaren 2026. Som vikarie hos oss på Essity kommer du att ersätta ordinarie personal under deras semestertider från v. 23 till v. 32 med möjligheter att justera efter behov.
Att jobba hos oss på Essity under sommaren ger dig inte bara möjligheten att lära känna oss, utan ger oss också chansen att lära känna dig. Många av våra tidigare vikarier har trivts bra och fortsatt hos oss efter sommaren.
Sök redan idag och var en del av vårt fantastiska team på en av Falkenbergs största och mest populära arbetsplatser!
Om rollen
I arbetslaget kommer du tillsammans med dina närmaste kollegor att vara en del av logistikteamet. Det innebär att hantera pallar från produktionen och inkommande gods, samt ansvara för in- och utlastning av pallar. Vi behöver personal för 2-skiftsarbete samt dagtid där du ska kunna jobba både på förmiddag, eftermiddag och natt.
Vi söker dig som:
Har fyllt 18 år.
Har B* körkort.
God samarbetsförmåga, vilja att lära samt vara positiv och engagerad.
Datorvana.
Prioriterar säkerhet högt.
Goda kunskaper i svenska, både muntligt och skriftligt. Rollen innebär att läsa instruktioner.
Har truckkort B3 enligt TLP10 (meriterande).
Har truckkort B3 enligt TLP10 (meriterande).
Tidigare erfarenhet av truckkörning (meriterande).Publiceringsdatum2025-12-16
Vi rekryterar löpande, så skicka in din ansökan idag för att inte missa chansen!
Vänligen observera att vi endast tar emot ansökningar via hemsidan på grund av GDPR.
För fackliga frågor (IF Metall), kontakta facklig representant Johan Svengren (johan.svengren@essity.com
).
Om Falkenbergsfabriken
I fabriken i Falkenberg är vi ca 360 anställda. Vi är en modern organisation med högteknologiska maskiner och tankesätt. Teknikutveckling och uppgraderingsprojekt är ständigt på vår agenda. Här tillverkar vi blöjor och inkontinensprodukter främst för marknader inom Central - och Östeuropa.
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
https://www.essity.se/karriar/jobb/job_posting-3-81935/ Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Essity AB (publ)
(org.nr 556325-5511)
Porsevägen 45
)
311 74 FALKENBERG
För detta jobb krävs körkort.
Essity Hygiene and Health AB (Falkenberg)
9647184