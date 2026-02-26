Sommarjobb, Region Västerbotten, Lycksele
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
Är du ungdom och nyfiken på arbete inom Hälso- och sjukvård? Vill du se hur modern svensk sjukvård fungerar? Ta då chansen att söka ett sommarjobb inför sommaren 2026!
Vi ger dig möjligheten att följa med och lära sig på plats om hur det är att arbeta inom Region Västerbotten, knyta kontakter på arbetsmarknaden och få arbetslivserfarenhet inför framtiden.
Vi drivs av att skapa en trygg och stark region som människor vill leva i, flytta till, verka i, besöka och samarbeta med. Vi visar hur god hälsa och hållbar utveckling hänger ihop och verkar för att de stärker varandra. Vårt uppdrag är att erbjuda och utveckla hälsa, vård och regional utveckling tillsammans med människor, näringsliv och samhällsaktörer. Vi erbjuder också universitetssjukvård för norra Sverige med nationell och internationell spetsforskning samt utbildning av hälso- och sjukvårdens alla professioner.

Arbetsuppgifter
Som sommarjobbare hos oss ger du viktig service och möjliggör insatser som påverkar många. Exempelvis kommer sommarjobben innebära arbete inom någon av områdena: arbete på vårdavdelning, vaktmästeri, köks- och caféarbete.
Sommarjobben inleds med introduktion på arbetsplatsen och en handledare finns tillhands för dig under hela anställningsperioden.
Under tre veckor arbetar du sex timmar/dag. Dagtid, måndag till fredag (inte på midsommarafton eller andra helgdagar). Lunchen ingår inte i arbetstiden.Kvalifikationer
Sommarjobb i Region Västerbotten riktar sig i år till dig som är född 2008, 2009 och 2010. Ingen tidigare erfarenhet krävs men det är viktigt att du som söker kan jobba hela den period du blir tilldelad (3 sammanhängande veckor).
I ansökan anger du vilken period du kan arbeta av:
Period 1: vecka 25-27, 15 juni till 3 juli
Period 2: vecka 28-30, 6 juli till 24 juli
Period 3: vecka 31-33, 27 juli till 14 augusti
När du sommarjobbar inom Region Västerbotten får du timlön. Lönen för dig som arbetar i sommar är 78 kr/ tim om du är född 2008, 75 kr/tim om du är född 2009 och 72 kr/tim om du är född 2010.
För så rättvis fördelning som möjligt sker urvalet till årets sommarjobb genom lottning. Du får gärna bifoga CV och personligt brev, men det är inget krav!
Alla som har sökt sommarjobb kommer få besked via e-post om man fått ett sommarjobb eller inte så var noga med att ange rätt e-postadress så att vi kan nå dig. Återkoppling kommer att ske senast under april månad.
Välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidanhttps://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/formaner
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
