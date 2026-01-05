Sommarjobb receptionist
2026-01-05
, Gagnef
, Rättvik
, Borlänge
, Falun
Nu söker vi fler medarbetare till receptionen!
Vem söker vi? Dig som vill vara med och skapa en gästupplevelse utöver det vanliga. Vi letar efter dig som är kunnig, engagerad, driven och en lagspelare. Vi söker dig som har passion för personlig service och gästbemötande. Kunskap i PMS, Visbook är metierande.
Vi erbjuder en trygg anställning, varierade arbetstider och villkor enligt kollektivavtal. Du kommer erbjudas arbete både dag- och kvällstid samt helger.
Är du intresserad? Tveka inte att höra av dig till oss! Skicka in din ansökan redan idag. Rekryteringsarbetet sker löpande under ansökningstiden.
Mejla rekrytering@tallbergsgarden.se
och märk ansökan med Receptionist.
Varmt välkommen med din ansökan!
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
E-post: rekrytering@tallbergsgarden.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Reception". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare TG Drift AB
(org.nr 559187-8474), http://www.tallbergsgarden.se
Holgattu 1 (visa karta
)
793 70 TÄLLBERG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Tällbergsgårdens Hotell Jobbnummer
9669865