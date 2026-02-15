Sommarjobb på anrikt café
2026-02-15
Buffils Annas kaffestuga, på Björkberget i Siljansnäs, har i mer än 100 år varit ett välbesökt utflyktsmål för turister och besökare.
Till sommarens säsong söker vi personal som vill jobba med kundservice och stort engagemang för denna plats som betyder så mycket för många.
Exempel på arbetsuppgifter: Bre smörgåsar, grädda våfflor, stå i kassan, servera mat och möta gäster, diska och städa.
Vi söker ett gäng ungdomar som inte är rädda för att jobba hårt, men också någon/några äldre som har arbetslivserfarenhet och kan ta mer ansvar. Erfarenhet från café-branschen är meriterande.
Du som kan jobba hela perioden mellan 13de juni och 16de augusti har förtur.
Sök via formuläret på vår hemsida.
Sista dag att ansöka är 2026-03-17
Detta är ett deltidsjobb.
, http://www.buffils.se
Buffils Annas Väg 30
)
793 60 SILJANSNÄS
Buffils Annas Kaffestuga
9743218