Sommarjobb: Omvårdnadsassistent/undersköterska till Röntgenavdelningen
Region Jämtland Härjedalen, Bild- och funktionsmedicin
2026-03-02
Östersund
På Röntgenavdelningen i Östersund arbetar ca 100 medarbetare i ett tätt samarbete. Vi är röntgenläkare, röntgensjuksköterskor, undersköterskor, medicintekniska ingenjörer, fysiker, sonograf och medicinska sekreterare. Vi gör undersökningar med konventionell röntgen, mammografi, DT, ultraljud, MR och intervention. Östersunds sjukhus är ett komplett och välutrustat sjukhus med hög kompetens både vad gäller medicinska specialiteter och omvårdnad. Sjukhuset är det enda i Jämtland Härjedalen. Det är en fördel eftersom det möjliggör en närhet mellan de olika specialiteterna och ett varierande arbete.Publiceringsdatum2026-03-02Arbetsuppgifter
I arbetet ingår att stödja och assistera röntgensjuksköterskor och läkare vid undersökningar samt övriga arbetsuppgifter som förekommer vid en röntgenavdelning, till exempel administrativt arbete i vårt patient- och bildbehandlingssystem. För att nya medarbetare ska komma in i arbetet på bästa sätt erbjuds en individanpassad inskolning. Vi arbetar i Sectras RIS/PACS som är vårt patientinformationssystem för utlåtanden och bilder.
Vi söker nu en kandidat som kan stötta upp i vår verksamhet under semesterperioden sommaren 2026.Kvalifikationer
Erfarenhet från vården alternativt studerande på sjukvårdsutbildning.
Att kunna sätta PVKer är meriterande.
ÖVRIGT
I Region Jämtland Härjedalen genomsyras vårt arbete av våra kärnvärden: vi skapar värde för de vi är till för, agerar med handlingskraft och strävar efter att alltid upplevas som pålitliga. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en organisation där dessa värden präglar vardagen och där ditt arbete verkligen gör skillnad.
Urval och tillsättning kan ske löpande under annonseringstiden, så vi ser gärna att du skickar in din ansökan så snart som möjligt.
Vi har ett etablerat medieval för rekrytering och undanber oss därför vänligt men bestämt kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-29
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C309137". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Region Jämtland Härjedalen
(org.nr 232100-0214) Arbetsplats
Region Jämtland Härjedalen, Bild- och funktionsmedicin Kontakt
Enhetschef
Johan Wahlström 0730760218 Jobbnummer
9772346