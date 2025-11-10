Sommarjobb, omvårdnadsassistent, studerande sjuksköterska termin 5, Eksjö
2025-11-10
Kirurgkliniken, Höglandssjukshuset, Eksjö
Nu finns möjlighet att söka sommarjobb hos oss på kirurgen i Eksjö, varmt välkommen till oss i sommar, du behövs hos oss!
Din roll som omvårdnadsassistent/studerande sjuksköterska termin 5
Vi söker dig som har avslutat termin 5 på sjuksköterskeprogrammet för arbete som omvårdnadsassistent hos oss på kirurgkliniken.
Du arbetar alltid med stöd av utbildad sjuksköterska och innehar personlig delegering för vissa sjuksköterskeuppgifter, som exempelvis beredning och administrering av läkemedel, provtagning, pvk- och cvk-hantering, dokumentation i Cosmic och LINK.
Du kommer under sommarvikariatet att få insikt och träna på flera moment, som du kommer känna dig stärkt i efter avslutat utbildning. Du arbetar också med basal omvårdnad. Uppgifterna innehåller hygien, mobilisering, skötsel av sår och slangar samt förberedelser och eftervård vid operation och undersökningar.
Vi arbetar i team med olika professioner och tillsammans med övriga medarbetare arbetar du för ett gott samarbete inom kliniken och en personcentrerad vård.
Din blivande arbetsplats
Välkommen till kirurgiska vårdenheten. Här vårdar vi kirurgiska och urologiska akutsjukvårdspatienter inom många specialiteter samt patienter som läggs in i samband med operation. Vi vårdar även palliativa patienter som tillhör SSIH (Specialiserad sjukvård i hemmet).
Vår värdegrund är inte bara ord utan något vi verkligen arbetar efter
"På kirurgkliniken möts jag av kompetens, omtanke, ärlighet oavsett om jag är patient, närstående eller personal. Jag är delaktig, informerad och trygg"
Vill du veta hur nöjda våra patienter är så gå en runda och läs alla varma hälsningar till vår personal som finns på whiteboards i korridoren. Våra patienter märker att vi trivs på jobbet.
Våra lokaler är öppna och ljusa med bra ventilation. Vid lunch kan du välja att sitta i vårt nyrenoverade personalrum, ute på balkongen eller i vårt gemensamma lunchrum utanför avdelningen. I samband med rast eller i anslutning till ditt arbetspass finns vårt återhämtningsrum där du kan sitta i massagefåtölj och reflektera eller lyssna på musik.
Se mer av oss på Instagram: Kirurgkliniken (https://www.instagram.com/kirurgavdelningen_eksjo/)
Vårt erbjudande till dig
För att kunna ha en god sommarplanering ser vi positivt på om du kan arbeta så många veckor som möjligt mellan vecka 25-32 under sommaren. Har du tillfälle till sporadisk introduktion under våren samt vecka 24, är det positivt. Har du behov av några dagars sammanhängande ledighet eller långhelg tar vi emot önskemål kring det innan schemat läggs.
För att du ska trivas hos oss är du kvalitetsmedveten, tar initiativ och ansvarar för egna arbetsuppgifter och även för enhetens helhet. Det betyder mycket för oss att du har ett positivt förhållningssätt till såväl arbetsuppgifter som arbetskamrater och tillsammans skapar vi hög patientsäkerhet, god tillgänglighet och trivsel, med patienten i fokus.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Har du en anställning omfattande minst tre veckor har du möjlighet att nyttja våra friskvårdsanläggningar, som finns i Eksjö, Jönköping, Nässjö och Värnamo. Som medarbetare hos oss inom Region Jönköpings län får du tillgång till våra anställningsförmåner. Läs mer om våra förmåner här:
Förmåner, Region Jönköpings län (http://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/)
Kontaktuppgifter
Har du frågor är du välkommen att kontakta:
Vårdenhetschef: Anna Fors, anna.fors@rjl.se
, 010-24 353 75 Rekryteringsspecialist: Cecilia Selander, cecilia.selander@rjl.se
Vår rekryteringsprocess
Sista ansökningsdag är den 28 februari 2026 men vi arbetar med löpande urval och intervjuer, så ansök snarast om du är intresserad av att arbeta hos oss.
Var noga med att ange eventuell praktik och arbetslivserfarenhet i din ansökan! Om du ännu inte är färdig med studierna, bifoga ett LADOK-utdrag eller annat intyg där avslutade kurser framgår.
Läs gärna mer och få svar på vanliga frågor om vår sommarrekrytering: https://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Sommarvikariat/sommarjobba-inom-sjukhusen/fragor--svar/
(https://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Sommarvikariat/sommarjobba-inom-sjukhusen/fragor--svar/) Ersättning
