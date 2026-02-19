Sommarjobb montör
2026-02-19
Är du på jakt efter ett meriterande sommarjobb där du får ta stort ansvar och vara med och bygga produkter för ett mer säkert och öppet samhälle? Är du nyfiken på hur industriell produktion fungerar och vill skaffa dig värdefull erfarenhet? Då kan det vara just dig vi söker till vår kund ASSA ABLOY i Eskilstuna.
Låt oss öppna dörrarna till framtiden - tillsammans! Nu söker vi cylindermontörer till vår kund ASSA ABLOYS produktion i Eskilstuna.
Upplev framtidens möjligheter med ett sommarjobb på ASSA ABLOY Opening Solutions Sweden. Ta chansen att arbeta på ett internationellt företag med stark förankring i Eskilstuna, där vi har varit verksamma sedan 1881.
Varför välja ASSA ABLOY?
Intressanta produkter: ASSA ABLOY är pionjärer inom dörröppningslösningar och använder den senaste tekniken för att göra världen mer tillgänglig - från event och sjukhus till utbildning, hem, hotell, flygplatser och företag.
Snabb utveckling: Du blir en del av en snabbväxande organisation där dina insatser verkligen gör skillnad.
Gedigen historia: Med över 140 års erfarenhet erbjuder ASSA ABLOY en unik kombination av tradition och innovation.
Ansvarsområden
Genom att sommarjobba hos oss kommer du att:
• Få erfarenhet av produktionsprocesser
• Lära dig ta ansvar och bedöma kvaliteten på våra produkter
• Bli en del av ett globalt företag med 61 000 kollegor världen över
• Bidra till ett säkrare och mer öppet samhälle
Arbetsuppgifter: Cylindermonteringen är hjärtat i vår produktion. Här arbetar du tillsammans med cirka 100 kompetenta kollegor med att montera mekaniska cylindrar för den skandinaviska marknaden. Dina närmaste kollegor kommer att hjälpa dig med upplärning under de första veckorna. Du kommer att lära dig hur våra olika lås fungerar, hur de monteras och hur deras kvalitet bedöms genom testning. Du kommer även delta i förbättringsarbete.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
• Är minst 18 år gammal
• Har gymnasial utbildning
• Kan arbeta hela sommaren V25-V33.
• Kan kommunicera på svenska och engelska i tal och skrift
• Trivs i en produktionsmiljö med höga krav på säkerhet och kvalitet
• Drivs av att nå våra dagliga produktionsmål
• Gillar att delta i förbättringsarbete
För rollen som cylindermontör krävs ingen tidigare jobberfarenhet. Vi lägger störst vikt vid din personlighet. Har du tidigare arbetslivserfarenhet inom montering är det meriterande.
För att trivas på det här sommarjobbet bör du vara noggrann och öppen som person. Du är ansvarsfull och samarbetar gärna med andra för att uppnå bästa resultat. Vi söker en lagspelare med intresse att vilja lära sig nya saker, är nyfiken och tycker det är kul att arbeta praktiskt med händerna.Om företaget
Randstad
Randstad
