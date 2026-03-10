Sommarjobb Lärarstudent / Kolloledare
Utepedagogik Sverige AB / Grundskollärarjobb / Stockholm Visa alla grundskollärarjobb i Stockholm
2026-03-10
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Utepedagogik Sverige AB i Stockholm
, Gnesta
, Trosa
, Uppsala
, Östhammar
eller i hela Sverige
Vill du utvecklas i din pedagogroll samtidigt som du växer som person? Ta chansen att arbeta som kolloledare på vår kollogård Udden i sommar.Publiceringsdatum2026-03-10Dina arbetsuppgifter
Som kolloledare på Udden ansvarar du för barn i åldern 9-13 år. Du planerar, genomför och leder aktiviteter för deltagargruppen samt bidrar till att skapa en trygg, rolig och meningsfull vistelse för alla barn.
Kolloverksamheten pågår dygnet runt, vilket innebär att du som ledare har ett gemensamt ansvar för barnens hela dag - från morgon till kväll. Barnen bor tillsammans i deltagarboenden på området, medan ledarna har separata personalboenden. Även om ni inte delar boende vistas ni nära varandra under dagarna och finns tillgängliga vid behov. I rollen behöver du känna dig trygg med att vara hemifrån i minst sex veckor.
Vem söker vi?
En viktig del av uppdraget är att möta deltagarnas behov och fungera som en stabil och vägledande vuxen i deras vardag. Du behöver vara trygg i dig själv och i din ledarroll, kunna sätta tydliga gränser och samtidigt bygga förtroendefulla relationer. Rollen innebär även att kunna föra samtal kring livsfrågor och stötta barnen i deras personliga utveckling.
Arbetet liknar i många delar skolans värld, där struktur och tydlighet kombineras med relationsskapande för att skapa en trygg och inkluderande miljö.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är:
Ansvarstagande
Lösningsorienterad
Bra på att hantera flera uppgifter samtidigt
Initiativrik och kreativ
Tydlig i din gränssättning
Strukturerad och punktlig
Samarbetsvillig
Trygg i dig själv och i din pedagogiska roll
Det är viktigt att du kan ge och ta emot feedback samt har ambitionen att utveckla både verksamheten och dig själv tillsammans med oss. Du behöver vara flexibel och uthållig, då arbetspassen kan vara långa och stundtals intensiva.
Som kolloledare behöver du våga ta plats i en grupp, bjuda på dig själv, kunna improvisera och fatta beslut när det behövs. Vi värdesätter humor, engagemang och god social kompetens.Erfarenheter
Vi ser gärna att du har ett stort intresse för friluftsliv eller erfarenhet av utepedagogik, då större delen av verksamheten bedrivs utomhus. Erfarenhet av arbete med barn i mellanstadieåldern är meriterande, eftersom uppdraget kräver både tydlig gränssättning och förmåga att skapa trygga relationer. Har du erfarenhet av arbete i grundskolan har du goda förutsättningar att lyckas i rollen.
Under sommaren genomför vi bland annat hajker, flottebygge, klättring, bad och matlagning utomhus. Vi erbjuder även kreativa aktiviteter såsom teater, dans och sång. Disco, fotbollsturneringar och temadagar är också en del av programmet.
Meriterande erfarenheter/kompetenser
Kollo- eller lägerverksamhet
Friluftsliv
Sjukvård
Paddling
Teater
Sång och musik
Sport och idrott
Matlagning
Engagemang i föreningslivOm företaget
Utepedagogik Sverige AB bedriver kollo/lägerverksamhet på ett antal olika kollogårdar runt om i Sverige för barn och ungdomar i åldrarna 9-16 år, med inriktning på äventyr och vår verksamhet är inriktad på utepedagogisk verksamhet. Hörnstenarna i Utepedagogik Sverige AB pedagogiska kolloverksamhet är: säkerhet, kvalitet, trygghet och gemenskap, samt att utbildade vuxna med en bred kompetens utgör en god förebild. Våra ledord är "hos oss ska en känna sig så pass trygg att en får vara som den vill vara".
Anställningsvillkor
Tjänsten omfattar heltidsjobb. Du måste kunna närvara på våra utbildningsdagar på plats på kollogården i Värmland den 1 maj - 4 maj, samt 6 -11 juni. Under sommaren behöver du kunna jobba, och således vara borta hemifrån i minst sex veckor under perioden 12:e juni - 18:e augusti.
Sökord:
sommarjobb säsongsjobb kollo kolloledare lärare fritids fritidspedagog fritidsledare socionom pedagog säsong lägerledare läger ledare sommar jobb lärarstudent fritidslärare vikarie Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Utepedagogik Sverige AB
(org.nr 556649-8092), http://www.utepedagogik.se
Olaus Magnus väg 62 (visa karta
)
121 38 JOHANNESHOV Arbetsplats
Utepedagogik Sverige Aktiebolag Jobbnummer
9786438