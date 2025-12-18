Sommarjobb inom Vård och Omsorg
2025-12-18
, Oskarshamn
, Mönsterås
, Hultsfred
, Nybro
Högsby kommun
Vill du arbeta i en mindre kommun med korta beslutsvägar och god samverkan mellan verksamheterna? Då är du välkommen att söka jobb hos oss i Högsby kommun. Vi vill göra Högsby kommun ännu bättre. Det gör vi tillsammans med våra invånare, ett starkt förenings- och näringsliv, och såklart med dig som anställd. Vi hoppas att du delar samma inställning som oss, och att du blir vår nya medarbetare!Publiceringsdatum2025-12-18Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna inom våra verksamhetsområden:
* Hemtjänst: Du hjälper äldre och funktionshindrade personer i deras hem med dagliga aktiviteter som personlig omvårdnad, städning och inköp. Du kommer också att ge socialt stöd och uppmuntran för att förbättra deras livskvalité.
* Särskilt boende: På våra särskilda boenden kommer du att arbeta med att ge omsorg och stöd till boende som behöver extra hjälp i sin vardag. Det innebär till exempel personlig hygien, medicinhantering, måltidsstöd och att delta i olika aktiviteter för att främja deras välbefinnande.
* LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade): Inom LSS-verksamheten kommer du att stödja personer med funktionsnedsättningar i deras dagliga liv. Detta kan innebära att hjälpa till med personlig omvårdnad, fritidsaktiviteter, arbete eller studier, och att främja deras självständighet och delaktighet i samhället.Kvalifikationer
För tjänsterna söker vi dig som:
Slutfört utbildning som motsvarar undersköterska, personlig assistent eller vårdare.
Ha god fysik
Arbetar självständigt och är trygg i rollen.
Fyllt 18 år.
Körkort är meriterande.
Uttrycka dig obehindrat i tal och skrift, samt ta del av information i tal och skrift. Språktest kan eventuellt komma att genomföras .
Kunna använda dator som verktyg i ditt arbete.
* Du är en positiv kollega som tar ansvar för ditt arbete och för den gemensamma arbetsmiljön.
* Ett gott bemötande är självklart för dig.
* Öppet sinne för människors olikheter och med respekt för varandras bakgrunder och åsikter
Vid eventuell intervju vill vi att du tar med, och visar upp, utdrag ur polisens belastningsregister. Det beställer du själv via e-tjänst på Polisens hemsida.
Slutkandidat för tjänsten ska uppvisa giltigt
svenskt medborgarskap/arbetstillstånd innan tillsättning av tjänsten.
ÖVRIGT
Högsby kommun samarbetar med rekryteringsverktyget OffentlígaJobb. Vi ber dig därför att söka tjänsten via "sök jobbet här"-funktionen på denna sida, då urvalet sker i en databas där kompetens, utbildning, arbetslivserfarenhet och andra kvalifikationer bedöms utifrån ditt ansökningsformulär.
När vi mottagit din ansökan får du en bekräftelse via mail.
Vi undanber oss alla erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
