Sommarjobb - Säljare - Deltid
XXL Sport & Vildmark AB / Butikssäljarjobb / Umeå Visa alla butikssäljarjobb i Umeå
2026-03-08
Nu har du chansen att bli en del av vårt kompetenta team på XXL Umeå! Vi arbetar för att ge våra kunder den bästa shoppingupplevelsen inom sport och friluftsliv och arbetar tillsammans som ett team för att nå våra gemensamma mål! Vi delar upp våra varuhus i följande avdelningar: Sport, löpning och träning - Barn och fritid - Friluftsliv och jakt - Skidor och cyklar - Verkstad - Lager och logistik - Kassa.
Vi söker nu
4 st Sommarvikariat, 55-70%.
2 st helgextra över sommaren, 13%.
Som säljare hos oss bör du ha ett glödande intresse för de varor du ska sälja, och det är viktigt att du är utåtriktad och passionerad. Stor fördel om du är aktiv utövare av sporten på den specifika avdelningen.
Vi ser gärna att ni är universitetsstudent i dagsläget och vill ha ett utmanande och roligt sommarjobb och vill fortsätta som extra efter sommaren.
Du kan jobba hela sommaren.
För rätt personer finnas de goda möjligheter till jobb efter sommaren. Extrasäljare hos oss innebär jobb någon helg i månaden samt vardagar efter behov.
Vi söker dig med ett brett sportintresse, då du kommer att hjälpa till över hela varuhuset. Samtidigt som vi söker dig med fördjupad kunskap inom följande kategorier:
Sport, Löpning & Träning Här säljer vi produkter för boll- och racketsporter, ishockey, vattensporter, löpning samt utrustning för träning och fitness. Det är meriterande om du själv är aktiv inom exempelvis löpning, fotboll eller vattensport.
Outdoor & Hunting För att trivas på Outdoor & Hunting bör du vara en friluftsmänniska med intresse för friluftsliv, vandring, fiske eller jakt. Jägarexamen är meriterande men inget krav.
Skid & Cykel Här säljer vi produkter och utrustning för cykling och skidåkning samt erbjuder tjänster som skidvalla, cykelservice och montering av extrautrustning på cyklar. Det är meriterande om du själv är aktiv inom cykling.
Kassa & Lager Du möter våra gäster i kassan och bidrar till försäljning genom korta säljsamtal och merförsäljning. Du är en del av säljteamet i varuhuset och hjälper även till med andra arbetsuppgifter utanför kassaarbetet.Publiceringsdatum2026-03-08Dina arbetsuppgifter
Hjälpa kunderna att hitta rätt produkter
Packa upp och ställa upp varor, och bidra till att hålla avdelningen ren och snygg
Bidra med utbildning av egna kollegor
Praktisera XXL:s driftsstandarder och följa gällande rutiner och riktlinjer
För att lyckas i rollen tror vi att du:
Motiveras av att skapa goda kundupplevelser
Har ett intresse för sport och friluftsliv, och för produkterna vi säljer
Har god samarbetsförmåga och arbetar för att nå teamets gemensamma mål
Trivs med att jobba i ett högt tempo
Är självgående och tar initiativ
Behärskar svenska eller ett skandinaviskt språk, skriftligt och muntligt
Vad kan du förvänta dig som anställd hos oss?
Som säljare på XXL kommer du att få en spännande, lärorik och varierad arbetsdag. Vi har en inkluderande miljö där vi som team arbetar tillsammans för att nå våra mål. Vi erbjuder bra personalrabatter, friskvårdsbidrag, konkurrenskraftiga villkor och möjlighet att bli en del av Nordens största sportkedja!
Du kan läsa mer om hur det är att arbeta hos oss på vår karriärsida: Karriärsida - XXL Sverige
Praktisk information om tjänsten
Sommarvikariat 55-70 %. Samt helgextra ca 13 %, med fokus på helgarbete under sommaren. Period vecka 23-33. Mertid kan eventuellt förekomma. Arbetstiderna varierar och arbete sker minst varannan helg.
Vi förväntar oss att du kan arbeta hela sommaren. Introduktion sker vecka 23 (2-5 juni).
Lön och villkor enligt Handelskollektivavtal
För rätt person finns goda möjligheter till extrajobb även efter sommaren.
Observera att vi endast behandlar ansökningar som kommer via vårt elektroniska ansökningsformulär. Ansök på tjänsten via knappen "Ansök här". Vi har valt att ersätta det personliga brevet med frågor. När du ska söka tjänsten kommer du att bli ombedd att ladda upp ditt CV och svara på våra frågor. Så ansöker du
