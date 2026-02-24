Sommarjobb - Anläggningsskötare dricksvatten
2026-02-24
Dricksvatten
Vill du, tillsammans med oss, säkerställa rent dricksvatten och smarta kretslopp för ett hållbart liv i ett växande Uppsala? Sök sommarjobb på Uppsala Vatten och Avfall!Publiceringsdatum2026-02-24Om tjänsten
Dricksvattenavdelningen på Uppsala vatten är ansvarig för den kommunala dricksvattenberedningen, från vattentäkt till ledningsnät. Till sommaren 2026 söker vi en anläggningsskötare till grönyteskötsel av våra anläggningar runt om i kommunen.
Du kommer att jobba på avdelning dricksvatten och dina arbetsuppgifter kommer att vara:
• Till största del att klippa och trimma gräs på tomterna till våra vattenverk och övriga anläggningar för att drift och underhåll ska kunna ske så smidigt som möjligt
• Hjälpa till med diverse städ och rengöring
Arbetstiden är mellan 07.00- 16.00. Anställningsstart och längd på anställning enligt överenskommelse.Kvalifikationer
• Körkort (B)
• Bekväm med att köra med släp
• Van att arbeta självständigt
• Meriterande med tidigare erfarenhet av grönyteskötsel
• God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska
Arbetet innebär mycket eget ansvar och planering av arbetstiden och du bör därför kunna arbeta självständigt och ta egna initiativ.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och vill att du delar våra gemensamma kärnvärden, vi är lyhörda, framsynta och nyfikna, samt tillämpas dem i din yrkesroll.
Kontakt och ansökan
Vi gör löpande urval och intervjuer, så skicka in din ansökan så snart som möjligt, dock senast 2026-03-22. Med hänvisning till GDPR tar vi inte emot ansökningar via mail.
För mer information om tjänsten kontakta Robert Eriksson, tfn 018-727 92 13, mail: robert.eriksson@uppsalavatten.se
Övrig information
En stor del av vår verksamhet klassas som samhällsviktig verksamhet eftersom vi försörjer Sveriges fjärde största stad med dricksvatten. För denna tjänst kommer säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras före anställning.
Om Uppsala Vatten
Välkommen till Uppsala Vatten och Avfall AB. Vårt mål är att aktivt bidra till ett hållbart samhälle. Det gör vi genom att ständigt utveckla nya resurssmarta lösningar och uppmuntra till återvinning och återbruk. Vi ger Uppsala dricksvatten, renar avloppsvatten och tar hand om regnvatten. Vi skapar kretsloppstjänster där vi gör biogas av matavfall, minskar vattenförbrukningen och återanvänder material på bästa sätt.
Vill du veta mer om Uppsala Vatten? Läs mer på Om oss | uppsalavatten.se (https://www.uppsalavatten.se/om-oss/) Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "UV17/26".
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 556025-0051)
Box 1444 (visa karta
)
751 44 UPPSALA Jobbnummer
9759622