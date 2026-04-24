Sommarjobb - 3D printning

Svensk Legosmide AB / Teknikjobb / Katrineholm
2026-04-24


Svensk Legosmide tillverkar artiklar i stor serie med fokus på värmebehandling av stål. Fokus ligger i att skapa högt motstånd för slitage som tex är tillämpbart inom jordbruksartiklar. Tillverkningen ske från stång eller plåt i utvalda material sorter för att uppnå önskat tillstånd efter värmebehandling.
Vi söker nu en talang som kan stötta verksamheten inom 3D-printning för att sätta interna rutiner för att tillverka prototyper med 3D-printning. En maskin från BambuLab av senaste modell finns på plats men vi vill hitta rutiner. Hela processen från 3D-modellering till printning är i vårt fokus. Fokus ligger i att tillverka tolkar och mallar för tillverkningen som ska underlätta kvalitetskontroller. Därtill kommer ett dotterbolag bidra med hela andra artiklar i mtrl som PETG och translucent material för sin industri

Vi tror du har tidigare erfarenhet på amatörnivå inom 3D-modellering och 3D-printning. Du kan uppvisa arbetsprov som bevisar din kunskap för att säkerhetställa en god startnivå i arbetet. Sommarjobbet kan utföras under juni-aug med en stängd period av 4v under juli.

Vi utvärderar löpande ansökande till rollen som sommarjobbare

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-24
E-post: georg.norden@legosmide.se

Arbetsgivarens referens för detta jobb är "3D-printning (sommarjobb)".

Detta är ett heltidsjobb.

Svensk Legosmide AB (org.nr 559111-3666)
Terminalgatan 9 (visa karta)
641 23  KATRINEHOLM

Georg Nordén
georg.norden@legosmide.se
073-8281222

9875274

