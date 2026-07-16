Sommar-och timvikarier till hemtjänsten
Munkedals Kommun / Undersköterskejobb / Munkedal Visa alla undersköterskejobb i Munkedal
2026-07-16
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eller i hela Sverige
Vill du jobba i den lilla kommunen med de stora möjligheterna?
Varmt välkommen till oss i Munkedals kommun!
Munkedals kommun ligger i norra Bohuslän mellan Oslo och Göteborg. Här möts skog, älv och hav, och avstånden är korta mellan människor och resultat. Hos oss arbetar du nära både kollegor och verksamhet, med möjlighet att påverka och göra skillnad i vardagen. Vi bygger vidare på det som redan är starkt och utvecklar det som gör att människor vill bo, leva och verka här. Utveckling skapas i samspel mellan invånare, företag, föreningsliv och kommun. Det innebär att du som medarbetare är med och driver förändring tillsammans med andra. Vi arbetar med människors välmående i fokus och för att Munkedals kommun ska vara en plats att trivas i och vilja rekommendera.
Välfärdsförvaltningens uppgift är att hjälpa människor som på grund av ålder, funktionsnedsättning, ekonomiska eller familjeproblem behöver olika former av stöd och hjälp. Välfärdsförvaltningen består av de tre avdelningarna vård och omsorg, stöd och IFO (individ och familjeomsorg). Avdelning vård och omsorg består av enheter inom äldreboenden, hemtjänst och kommunal primärvård. Avdelning stöd innefattas av LSS. Avdelning IFO består av socialtjänst, arbetsmarknadsenhet, socialpsykiatri och biståndsenhet.
Vill du ha ett meningsfullt jobb där du skapar ett stort värde för människor? Vi söker dig som vill hjälpa andra i sommar.
Nu söker vi sommar- och timvikarier till hemtjänst i Munkedal, Dingle och Hedekas. Vi söker dig som kan arbeta under senare delen av sommaren och fortsätta under hösten.
Du blir en del av vår kompetenta, ansvars- och omsorgsfulla arbetsgrupp, där vi strävar efter en stark gemenskap och gott samarbete för att främja en god arbetsmiljö, hälsa och trygghet för såväl våra äldre som medarbetare.
Beskrivning av jobbet
Ditt arbete kommer att innefatta den dagliga omvårdnaden av våra brukare, som du kommer utföra med hög kvalitet efter deras individuella behov och situationer som uppstår. Det ansvarsfulla arbetet består av stor delaktighet och dagliga observationer, i nära samarbete med dina kollegor för att kunna utföra insatser som bidrar till deras välmående. Du ska ge stöttning till våra brukare i deras vardag gällande personlig omvårdnad och omsorg, serviceinsatser som exempelvis städning och handling samt bidra till en trygg och meningsfull vardag. Kommunikation är dessutom en stor del av ditt arbete, där du skall möta brukare och deras anhöriga på ett omtänksamt, förtroendegivande och respektfullt sätt. Arbetet innefattar dags-, kvälls- och helgarbete. Publiceringsdatum2026-07-16Kvalifikationer
Vi söker dig som
har fyllt 18 år och har ett genuint intresse för omvårdnadsarbete och arbete med människor.
har tidigare arbetslivserfarenhet från vård- och omsorgsarbete, gärna inom hemtjänst.
har B-körkort.
har en god förmåga att uttrycka dig i svenska, både tal och skrift, för att kunna utföra en trygg omvårdnad med hög kvalité och kunna tillgodose våra äldres och brukares behov utifrån både genomförandeplan och uppkomna situationer.
är utbildad undersköterska (meriterande).
har tidigare erfarenhet av arbete med läkemedeldelegering (meriterande).
Din personliga lämplighet är av stor vikt för oss. I mötet med människor i olika livssituationer krävs att du är självgående, samtidigt som du har god samarbetsförmåga och bidrar till ett tryggt och respektfullt arbetsklimat. Vi värdesätter också att du är stabil och serviceinriktad, då ett lugnt och professionellt bemötande är avgörande för att kunna ge en god och säker vård. Dina personliga förmågor är en viktig del i att skapa kvalitet, kontinuitet och trygghet för både brukare och kollegor.
Vi vill informera dig om
att du inför anställning behöver uppvisa ett utdrag från Polisens belastningsregister (arbete i hemmet med äldre och personer med funktionsnedsättning).
att om du är utbildad undersköterska, glöm inte att ansöka om skyddad yrkestitel hos Socialstyrelsen: Undersköterska utbildad i Sverige - Legitimation (socialstyrelsen.se), som du kan uppvisa för oss.
att vi kommer att använda oss av språktester för att verifiera din förmåga att uttrycka dig i tal och skrift.
att vi kommer arbeta med löpande urval under hela ansökningsperioden, så skicka gärna din ansökan redan idag.
För att bli aktuell för anställning krävs det att du vid intervjutillfället:
visar giltig ID-handling
vid behov uppvisar en kopia av ditt betyg/examensbevis
har rätt att arbeta i Sverige och kan uppvisa giltigt arbetstillstånd
vid behov uppvisar giltigt körkortstillstånd
vid behov uppvisar giltig yrkeslegitimation
Vid vissa tillsättningar:
görs säkerhetsprövning. Om du blir aktuell för en sådan tjänst krävs godkänd säkerhetsprövning.
görs legitimationskontroll via Socialstyrelsen eller Skolverket.
görs kontroll gentemot IVO:s register.
behöver du vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund.
Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten och ser därför gärna sökanden med olika bakgrund och livserfarenhet till tjänsten.
Varmt välkommen med din ansökan - vi ser fram emot att höra från dig!
Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Munkedals Kommun
(org.nr 212000-1330), http://www.munkedal.se
Centrumtorget 5 (visa karta
)
455 80 MUNKEDAL Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Välfärdsförvaltningen, Avdelning Vård och omsorg Kontakt
Rebecka Johansson rebecka.johansson@munkedal.se 0524-18010 Jobbnummer
10003964