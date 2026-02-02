Sommar Och Däckbyte - Vi Söker 4 St Däckmontörer
2026-02-02
Arbetsuppgifter
Vi söker nu 2-3 st däckmontörer till ett roligt trivsamt gäng hos en kund i centrala Örnsköldsvik.
Dina arbetsuppgifter kommer att handla om skifte av vinterdäck till sommardäck. Kundernas däck finns oftast redan på plats hos kunden.
Hos kunden jobbar man två och två.
Startdatum: 1 aprilProfil
Gillar du fysiskt arbete, har du bytt däck tidigare, är du noggrann och strukturerad?
Säsongsarbete, heltid mån-fre kl. 7-16. Vissa dagar kan man behöva jobba längre.
Om företaget
Vi är ett bemanningsföretag som jobbar nära kunder och konsulter inom industri, lager och logistik.
Kombi Konsult strävar efter att bli det tryggaste bemanningsföretaget för våra kunder och anställda. Vi lägger stort fokus på att skapa nära relationer till våra kunder och anställda. Våra anställdas utveckling och kundens behov ser vi som A & O i vårt mål att hitta den bästa lösningen för samtliga parter. Ersättning
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-13
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.
Marie Berglund marie@kombikonsult.se
9716107