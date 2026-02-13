Solviksskolan söker speciallärare/specialpedagog
2026-02-13
Arbetsplatsen
På Solviksskolan får du inte bara ett nytt jobb - du blir en del av en framåtblickande verksamhet som sätter kunskap, relationer och inspiration i centrum.
På Solviksskolan kan du göra skillnad!
Här möts du av nybyggda, moderna lokaler och klassrum utrustade med den senaste tekniken, där Clevertouch-skärmarna öppnar för varierande och engagerande undervisning.
Skolgården inbjuder till aktiva, kreativa pauser och vår interkulturella elevgrupp bidrar till en stimulerande dynamik.
Kollegialt lärande, öppenhet för nya idéer och ett tydligt fokus på utvecklande av en god läsinlärning, språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt och kooperativt lärande, har stått i centrum av vårt systematiska kvalitetsarbete under flera år.
Detta gör att både du och dina elever kan växa varje dag.
Tillsammans bygger vi en skola där alla trivs och utvecklas - och där vi hela tiden strävar efter att göra vardagen ännu bättre.Publiceringsdatum2026-02-13Dina arbetsuppgifter
I ditt specialpedagogiska uppdrag kommer du att ha en viktig roll i det förebyggande och främjande arbetet.
I arbetet ingår att se möjligheter och undanröja hinder för elevers lärande.
Vi ser att du har en viktig roll att vara delaktig att driva utvecklingsfrågor inom det specialpedagogiska arbetet på skolan.
Utifrån observationer och kartläggning, ska du kunna göra analyser på individ, grupp och organisationsnivå.
Du ska känna dig trygg att handleda pedagoger.
Vi utgår från att du utifrån din specialpedagogiska kompetens utgör en viktig del i elevhälsans arbete och bistår ledningen i att föreslå lämpliga åtgärder utifrån din specialpedagogiska utgångspunkt. Du kommer att arbeta i ett elevhälsoteam där individuell skicklighet och förmåga att samarbeta är lika viktig.
En del av arbetet innebär direkt arbete med elever i behov av särskilt stöd.
I rollen ingår att stödja pedagoger i arbetet med anpassningar, upprättande av bemötandeplaner, pedagogiska utredningar, uppföljningar och utvärderingar.
Kvalifikationer
• Du har adekvat utbildning och legitimation som speciallärare eller specialpedagog
• Erfarenhet av arbete i grundskola
• Du har goda ledaregenskaper och skapar goda lärmiljöer för eleverna
• Tjänsten kräver goda kunskaper i svenska språket i både tal och skrift.
• Det är meriterande om du har behörighet att genomföra ITPA.
Vi söker dig som:
Vi ser gärna att du har god kännedom om och känner dig trygg i dokumentationsprocessen samt förstår dess betydelse i det dagliga arbetet. Du har erfarenhet av och känner dig bekväm med samverkan med externa aktörer, såsom BUP, habilitering, logopedmottagning och socialtjänst, och är trygg i kontakten med vårdnadshavare.
Vi söker dig som har en positiv människosyn och en god förmåga att skapa förtroendefulla relationer. Du arbetar förebyggande och har förmåga att hantera och lösa konflikter på ett konstruktivt sätt. Vidare är du noggrann, flexibel och lyhörd för elevers behov, och du tycker om att arbeta med elever och bidra till deras utveckling.
Du känner dig trygg i att handleda kollegor och har kompetens att göra detta på ett professionellt sätt. I ditt arbete möter du alla elever utifrån deras individuella förutsättningar och behov.
Välkommen till Solviksskolan i Ludvika där vi sätter barn och ungdomar i centrum.
Här finns chansen att bli en del av ett engagerat team som tillsammans utvecklar morgondagens lärande!
Det här får du av oss!
Förutom att arbeta med spännande frågor i en varierande vardag, får du möjligheten att bli en del av en
organisation som upprätthåller viktiga samhällsfunktioner för invånare i Ludvika kommun.
Som anställd hos oss har du bland annat tillgång till friskvårdsförmåner, goda möjligheter till kompetensutveckling
och växling av semesterdagstillägg.
Läs gärna på ludvika.se under rubriken Jobba hos oss.
I Ludvika kommun arbetar vi efter vår värdegrund Lagandan som består av fyra principer:
Relationer, Glädje, Lärande och Driv.
Den bygger på samverkan och samarbete, en vi-känsla och en vilja att fortsätta utvecklas.
Det är med Lagandan som vi tar oss an vårt uppdrag och strävan mot vår vision om att vara framtidens, tillväxtens
och möjligheternas kommun.
Anställningsvillkor
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Omfattning: Heltid.
Arbetstid: Dagtid
Tillträde: efter överenskommelse
Antal platser: 1
Övrig information
Anställning sker under förutsättning att erforderliga beslut tas.
I enlighet med Lag (2013:852) om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn, krävs att du som
erbjuds tjänsten kan uppvisa ett utdrag ur Polismyndighetens belastningsregister.
Detta önskar vi att du, liksom din legitimation, medtar vid eventuell intervju.
Har du skyddad identitet ska du inte söka jobbet här på webben, kontakta oss istället.Kontaktperson för detta jobb
Kristina Ulveström, rektorkristina.ulvestrom@ludvika.se
Åsa Arnoldsson, biträdande rektorasa.arnoldsson@ludvika.se
Facklig kontaktperson
Sveriges Lärare via kommunens växel 0240-860 00Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast söndagen den 1 mars 2026.
Individuell lönesättning.
Sista dag att ansöka är 2026-03-01
Detta är ett heltidsjobb.
Ludvika kommun
