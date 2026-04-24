Sollentuna Operatör Återvinning & Materialutvinning
Återvinningsarbetare - Kabelåtervinning & MaterialutvinningPubliceringsdatum2026-04-24Dina arbetsuppgifter
Som återvinningsarbetare inom kabelåtervinning arbetar du i en viktig del av produktionskedjan där kablar sorteras, förbereds och bearbetas för att utvinna metaller. Arbetet är praktiskt, fysiskt och kräver noggrannhet samt förmåga att hålla ett jämnt tempo.
Du kommer att:
Sortera kablar och material inför bearbetning
Avlägsna plast, skräp och oönskat material
Mata maskiner och övervaka processen
Köra truck/arbetsfordon för att flytta material
Bidra till ordning, reda och en säker arbetsmiljöKvalifikationer
Absoluta krav
B-körkort och egen bil
Arbetsplatsen har begränsad kollektivtrafik, vilket gör egen transport nödvändig.
Truck- och arbetsfordonsförarbevis (exempelvis truckkort A/B)
God fysisk arbetsförmåga
Arbetet innebär manuell hantering, lyft och repetitiva rörelser. Du behöver därför ha en fysisk kapacitet som gör att du kan utföra dessa arbetsuppgifter utan pågående besvär som begränsar arbetsförmågan.
Erfarenhet av fysiskt arbete inom industri, lager, produktion eller liknande
Förmåga att följa säkerhetsrutiner och instruktioner
Meriterande
Erfarenhet av återvinning, metall, avfallshantering eller maskinoperatörsarbete
Mekaniskt intresse eller vana av maskinerDina personliga egenskaper
Vi söker dig som är pålitlig, arbetsvillig och trivs med praktiskt arbete. Du tar ansvar, håller god ordning och bidrar till en trygg och effektiv arbetsmiljö.
Om arbetsgivaren
Bemano AB är ett bemannings- och rekryteringsföretag som arbetar nära både kunder och konsulter. Vi erbjuder trygga anställningar, tydliga rutiner och goda utvecklingsmöjligheter inom industri och återvinning.Övrig information
Anställning: Heltid
Varaktighet: 6 månader eller längre
Arbetsplats: Långängsvägen 8, Västerås
Lön: Fast månads-, vecko- eller timlön
Tillträde: Omgående enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-24
E-post: info@bemano.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kabelåtervinning StockholmNorr". Omfattning
Dette er et heltidsjobb. Arbetsgivare Bemano AB
192 77 SOLLENTUNA
För detta jobb krävs körkort.
Bemano Stockholm Norr
Bemano Stockholm
