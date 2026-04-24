Sollentuna Operatör Återvinning & Materialutvinning

Bemano AB / Renhållningsjobb / Sollentuna
2026-04-24


Visa alla renhållningsjobb i Sollentuna, Upplands Väsby, Järfälla, Danderyd, Upplands-Bro eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Bemano AB i Sollentuna, Stockholm, Västerås, Eskilstuna, Katrineholm eller i hela Sverige

Återvinningsarbetare - Kabelåtervinning & Materialutvinning

Dina arbetsuppgifter
Som återvinningsarbetare inom kabelåtervinning arbetar du i en viktig del av produktionskedjan där kablar sorteras, förbereds och bearbetas för att utvinna metaller. Arbetet är praktiskt, fysiskt och kräver noggrannhet samt förmåga att hålla ett jämnt tempo.
Du kommer att:
Sortera kablar och material inför bearbetning
Avlägsna plast, skräp och oönskat material
Mata maskiner och övervaka processen
Köra truck/arbetsfordon för att flytta material
Bidra till ordning, reda och en säker arbetsmiljö

Kvalifikationer
Absoluta krav
B-körkort och egen bil
Arbetsplatsen har begränsad kollektivtrafik, vilket gör egen transport nödvändig.

Truck- och arbetsfordonsförarbevis (exempelvis truckkort A/B)

God fysisk arbetsförmåga
Arbetet innebär manuell hantering, lyft och repetitiva rörelser. Du behöver därför ha en fysisk kapacitet som gör att du kan utföra dessa arbetsuppgifter utan pågående besvär som begränsar arbetsförmågan.
Erfarenhet av fysiskt arbete inom industri, lager, produktion eller liknande
Förmåga att följa säkerhetsrutiner och instruktioner

Meriterande
Erfarenhet av återvinning, metall, avfallshantering eller maskinoperatörsarbete
Mekaniskt intresse eller vana av maskiner

Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är pålitlig, arbetsvillig och trivs med praktiskt arbete. Du tar ansvar, håller god ordning och bidrar till en trygg och effektiv arbetsmiljö.

Om arbetsgivaren
Bemano AB är ett bemannings- och rekryteringsföretag som arbetar nära både kunder och konsulter. Vi erbjuder trygga anställningar, tydliga rutiner och goda utvecklingsmöjligheter inom industri och återvinning.

Övrig information
Anställning: Heltid
Varaktighet: 6 månader eller längre
Arbetsplats: Långängsvägen 8, Västerås
Lön: Fast månads-, vecko- eller timlön
Tillträde: Omgående enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-24
E-post: info@bemano.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kabelåtervinning StockholmNorr".

Arbetsgivare
Bemano AB (org.nr 559487-6426)
nydalsvägen 5 (visa karta)
192 77  SOLLENTUNA

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Bemano Stockholm Norr

Kontakt
Bemano Stockholm
Bemano AB Stockholm
info@bemano.se

Jobbnummer
9875615

Prenumerera på jobb från Bemano AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Bemano AB: