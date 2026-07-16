Solfilmsmontör sökes!
Prowork Göteborg AB / Montörsjobb / Göteborg Visa alla montörsjobb i Göteborg
2026-07-16
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, Lerum
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Prowork är ett auktoriserat bemanning och rekryteringsbolag som grundades 2013 och är verksamma inom Bygg & Anläggning, Industri och Fastighet varifrån vi har gedigen erfarenhet. Vi ger oss inte förrän våra kunder har fått rätt personal på rätt plats! Kunskap om den bransch vi jobbar med i kombination med ett högt engagemang är vårt signum.
Erfaren solfilmsmontör sökes!
Vi på Prowork söker nu en erfaren solfilmsmontör till ett uppdrag hos en av våra kunder i Göteborgsområdet.
Arbetet innebär montage av solfilm, fönsterfilm och liknande produkter ute hos kund. Du arbetar både självständigt och tillsammans med kollegor, och tjänsten passar dig som är noggrann, serviceinriktad och van vid praktiskt montagearbete.
Arbetsuppgifterna kan bland annat bestå av:
Montering av solfilm och fönsterfilm
Mätning, tillskärning och applicering
Förberedelse och rengöring av ytor
Fogning och kantförsegling
Kundkontakt ute på plats
Arbetet kan förekomma på hög höjd, i trånga utrymmen och vara fysiskt krävande.
Vi söker dig som har:
Erfarenhet av solfilm, fönsterfilm, solskydd eller liknande montage
B-körkort
God fysisk förmåga
Ett högt kvalitetstänk
Förmåga att arbeta både självständigt och i team
Tjänsten är på heltid med start så snart som möjligt.
Uppdraget är inledningsvis tidsbegränsat, men för rätt person finns goda möjligheter till fortsatt arbete.
Urval sker löpande, så skicka gärna in din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Prowork Göteborg AB
(org.nr 559205-4091), https://www.prowork.se/
416 63 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Talent Acquistion Manager
Signe Järnö signe.jarno@prowork.se Jobbnummer
10004632