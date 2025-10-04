Sökes: lugn och lyhörd - personlig assistent
2025-10-04
Jag söker en personlig assistent som är närvarande, mjuk, trygg och lyhörd.
Om dig:
Du är inkännande, trygg och har lätt för att skapa lugn omkring dig. Erfarenhet av lågaffektivt bemötande är ett plus - likaså om du har arbetat med psykisk ohälsa. För att kommunikationen ska fungera behöver du tala flytande svenska.
Om uppdraget:
Du assisterar mig i vardagen - med allt från hygien och förflyttning till aktiviteter i hemmet. Jag har psykisk ohälsa, där stress är en stor del, så det är viktigt att du är stabil, stresstålig och har god självreglering.
Arbetsplats: Centrala Bålsta
Tjänstgöringsgrad: 30-50 %
Tider: Dag, kväll och natt - flexibel schemaläggning.
Jag bor med mina fyra katter och älskar musik. Om du delar intresset är det ett extra plus!
Vi söker dig som står för:
Närvaro - Du är lyhörd och uppmärksam på mina behov.
Trygghet - Du bidrar med lugn och stabilitet.
Integritet - Du respekterar mina gränser och skapar värdig assistans.
Välkommen med din ansökan!
För att trivas och växa i yrket som personlig assistent krävs en välgrundad människosyn om alla människors lika värde, mod, engagemang och en vilja att göra skillnad för någon annan. God självkännedom, lyhörd och flexibilitet är också viktiga egenskaper. Ersättning
timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "d282461d-ceda-44b1-a97e-7a991". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Aberia AB
(org.nr 559084-9583) Arbetsplats
Aberia Personlig Assistans Kontakt
Alexander Silow alexander.silow@aberia.se Jobbnummer
9540727