Sökes elektriker
2026-02-28
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Visa alla jobb hos Elnature AB i Stockholm
Vi på Elnature AB är ett växande elföretag med fokus på elinstallationer och solcellsinstallationer. Vi arbetar med både privatpersoner och företag och levererar kvalitet, struktur och professionalism i varje projekt.
Nu söker vi en elektriker som vill bli en del av vårt team och vara med och bygga något långsiktigt.
Vi söker dig som:
Är utbildad elektriker
Har minst 2 års erfarenhet inom yrket
Är självgående och tar ansvar för ditt arbete
Talar svenska
Har B-körkort
Är lösningsorienterad och noggrann
Meriterande:
Erfarenhet av solcellsinstallationer
ECY-certifikat
Erfarenhet av servicejobb och felsökning
Hos oss får du:
Möjlighet att utvecklas inom både traditionell el och solenergi
Arbeta i ett företag med tydliga mål och stark tillväxt
En seriös arbetsgivare som värdesätter kvalitet och struktur
Konkurrenskraftig lön baserad på erfarenhet
Vi söker dig som vill mer än bara ha ett jobb - du vill vara med och bygga ett starkt företag.
Skicka din ansökan med CV till info@elnature.se
Har du frågor? Ring oss på 076-005 52 83
Elnature AB - Vi bygger framtidens el.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-30
E-post: info@elnature.se Arbetsgivare Elnature AB
(org.nr 559266-2554)
Vemdalsgatan 53 (visa karta
)
162 74 VÄLLINGBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9769449