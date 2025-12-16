Sökes: 3 Eskilstunabor till inspelning
2025-12-16
Vi söker efter 3 inbitna Eskilstunabor som vill vara med i en kort videoinspelning för Eskilstuna värdskapsutbildning.
Uppdraget:
Syftet med Eskilstuna värdskapsutbildning är att ge den som ofta möter besökare i vår stad, en grundläggande utbildning om allt Eskilstuna har att erbjuda. Därför söker vi nu 3 inbitna Eskilstunabor som önskar dela med sig av sina bästa tips!
Inspelningen beräknas ta max 1 timme.
Tipsen ska handla om:
Person 1: 3 olika museum i Eskilstuna
Person 2: 3 badplatser i Eskilstuna
Person 3: 3 favoritställen i Eskilstuna
Tid och plats:
Du behöver kunna avvara en timme och inspelningen kommer att ske i en studiomiljö i centrala Eskilstuna.
Inspelningsdatum är satt till mitten av januari, någon gång mellan 5-17 januari.
Vi kommer att ha 3 slots för inspelning.
Datum och tider kan komma att förändras.
Du ska:
Vara minst 18 år.
Kunna tala flytande svenska.
Vara bekväm framför kameran.
Ha bra energi, glädje och utstrålning.
Vara tillgänglig aktuell inspelningsdag. Inspelningsdatum är satt till mitten av januari, någon gång mellan 5-17 januari. Max en timmes inspelningstid i centrala Eskilstuna.
Ersättning:
500 kr innan skatt. Ersättningen betalas ut som lön via fakturering från uppdragstagare till oss som uppdragsgivare. Det sker via en digital plattform som till exempel Frilans Finans. Fakturering sker efter inspelning och utbetalning sker inom 7 dagar.
Avtal och rekommendationer:
Du kommer att signera ett modellavtal innan inspelningen. Avtal med lön för uppdraget kommer också att tillhandahållas för signering. Du kommer även att få direktiv angående klädsel samt ett enklare manus att förhålla dig till. Vi kommer även att göra utdrag ur belastningsregistret på samtliga deltagare.
Din ansökan:
För att hantera ansökningar på bästa sätt har vi valt att använda oss av rekryteringsverktyget Yobber. Du kommer att få besvara en videofråga i din ansökan och besvara ett par urvalsfrågor samt lämna in dina kontaktuppgifter. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-05
ESKILSTUNA
Wonderful People AB
Caroline Löfving caroline@wonderfulpeople.se
9646470