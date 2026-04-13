Söker kockar till asiatiska restauranger

Shi, Shanhuan / Restaurangbiträdesjobb / Östersund
2026-04-13


Vår restaurang specialiserar sig på kinesisk mat, thailändsk mat och kreativ sushi. På grund av verksamhetsutveckling söker vi nu kökshjälpare till vårt team. Välkommen att ansöka!


Publiceringsdatum
2026-04-13

Dina arbetsuppgifter

1. Assistera kocken med grundläggande köksarbete som tvätt, skärning och förberedelse av råvaror, för att säkerställa fräschheten hos råvaror och effektiviteten i matlagningen;

2. Ansvara för rengöring av köksområdet, inklusive daglig rengöring och desinfektion av arbetsbord, köksredskap, golv och kylskåp;

3. Hjälpa till att organisera lager av råvaror i köket, sortera, lagra, räkna och fylla på råvaror;

4. Stödja kocken vid tillagning av rätter, följa köksarbetsflöden och regler för livsmedelssäkerhet;

5. Utföra andra relaterade köksuppgifter som tilldelas av restaurangen.


Kvalifikationer

1. Ingen tidigare erfarenhet krävs, men intresse för restaurangbranschen, noggrannhet och arbetsamhet är viktigt;

2. Bra teamspelare, följer ledning och arbetsanvisningar, ansvarstagande;

3. Stor uppmärksamhet på personlig hygien, strikt efterlevnad av regler för livsmedelssäkerhet;

4. Kan anpassa sig till flexibla scheman i restaurangbranschen, grundläggande kunskap i svenska eller Mandarin är en fördel;

5. Ha rätt till arbete i Sverige med giltigt arbetsTillstånd.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-27
E-post: zx758658@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Shi, Shanhuan
Minnesgärdsgränd 4a (visa karta)
831 45  ÖSTERSUND

Arbetsplats
Shi Shanhuan

Kontakt
xiao Zhou
zx758658@gmail.com
0706060170

Jobbnummer
9852046

