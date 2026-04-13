Söker kockar till asiatiska restauranger
2026-04-13
Vår restaurang specialiserar sig på kinesisk mat, thailändsk mat och kreativ sushi. På grund av verksamhetsutveckling söker vi nu kökshjälpare till vårt team. Välkommen att ansöka! Publiceringsdatum2026-04-13Dina arbetsuppgifter
1. Assistera kocken med grundläggande köksarbete som tvätt, skärning och förberedelse av råvaror, för att säkerställa fräschheten hos råvaror och effektiviteten i matlagningen;
2. Ansvara för rengöring av köksområdet, inklusive daglig rengöring och desinfektion av arbetsbord, köksredskap, golv och kylskåp;
3. Hjälpa till att organisera lager av råvaror i köket, sortera, lagra, räkna och fylla på råvaror;
4. Stödja kocken vid tillagning av rätter, följa köksarbetsflöden och regler för livsmedelssäkerhet;
5. Utföra andra relaterade köksuppgifter som tilldelas av restaurangen. Kvalifikationer
1. Ingen tidigare erfarenhet krävs, men intresse för restaurangbranschen, noggrannhet och arbetsamhet är viktigt;
2. Bra teamspelare, följer ledning och arbetsanvisningar, ansvarstagande;
3. Stor uppmärksamhet på personlig hygien, strikt efterlevnad av regler för livsmedelssäkerhet;
4. Kan anpassa sig till flexibla scheman i restaurangbranschen, grundläggande kunskap i svenska eller Mandarin är en fördel;
5. Ha rätt till arbete i Sverige med giltigt arbetsTillstånd. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-27
E-post: zx758658@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Shi, Shanhuan
Minnesgärdsgränd 4a (visa karta
)
831 45 ÖSTERSUND Arbetsplats
Shi Shanhuan Kontakt
xiao Zhou zx758658@gmail.com 0706060170 Jobbnummer
9852046