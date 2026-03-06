Söker Kock
Restaurang China Palace Hb / Kockjobb / Landskrona Visa alla kockjobb i Landskrona
2026-03-06
, Svalöv
, Kävlinge
, Helsingborg
, Bjuv
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Restaurang China Palace Hb i Landskrona
China Palace är en av de äldsta asiatiska restaurangen i Landskrona.
Sen vi startade har vi alltid fokuserat på att använda färska råvaror och tillaga rätten på dess traditionella sätt som den förtjänar med stor passion till rätt pris för våra kunder.
Vi började med att fokusera på kinamat men under åren har vi börjat inleda olika maträtter som thailändska rätter samt de traditionella kinesiska rätter som "Peking Anka", "Dim Sum", "Dumplings" samt sushi och mer därtill, välkommen in på en matbit!
• --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Söker kock som kan tillagar asiatisk rätter.
Searching for chef who can cook asian dishes. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-05
E-post: China-palace@outlook.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Restaurang China Palace Hb
Järnvägsgatan 19 (visa karta
)
261 32 LANDSKRONA Arbetsplats
China Palace Hb, Restaurang Jobbnummer
9783175