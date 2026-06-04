Software Tester
Industri-Matematik International AB / Datajobb / Göteborg Visa alla datajobb i Göteborg
2026-06-04
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Industri-Matematik International AB i Göteborg
, Hässleholm
, Kristianstad
, Linköping
, Östersund
eller i hela Sverige
Vill du arbeta nära verksamheten, förstå våra kunders vardag och spela en central roll i att säkra kvaliteten i de lösningar vi levererar? IMI utvecklar affärskritiska lösningar för logistikintensiva verksamheter, med många beroenden och komplexa flöden. För att stärka våra team söker vi nu en testare som kan kombinera strukturerad manuell testning med ett långsiktigt arbete för att bygga upp, strukturera och långsiktigt utveckla effektiva och automatiserade testflöden och bidra till smartare arbetssätt över tid.
Om rollen
Som mjukvarutestare blir du en viktig del av vårt utvecklingsteam där du får möjligheten att påverka hur vi jobbar med test och kvalitetssäkring av våra lösningar. I rollen kommer du att delta i diskussioner kring krav och lösningsförslag samt översätta användarbehov till tydligt formulerade och genomförbara tester. Du kommer även att genomföra tester samt bidra med analys och säkerställa att testbarhet och kvalitet beaktas genom hela utvecklingsprocessen.
Vid din sida kommer du ha utvecklare, produktägare, UX-resurser och domänexperter för att säkerställa att kvalitet byggs in tidigt och hålls genom hela utvecklingscykeln.
Rollens huvudsakliga arbetsuppgifter:
Manuell testning av våra applikationer för att säkerställa kvalitet i releaseprocessen inklusive end-to-end/flödestester, funktionstester och edge case testning
Driva och utveckla testautomation för centrala testfall och flöden samt bidra till att bygga upp och vidareutveckla vår testsvit, med fokus på att öka graden av automatiserade flödestester där det ger mest värde
Framtagning och förvaltning av testfall och testscenarier kopplade till krav, processer och användarflöden
Driva frågeställningar och bidra med perspektiv kring hur lösningar upplevs och används av slutanvändare
Identifiera, dokumentera och följa upp avvikelser och säkerställa att lösningar fungerar som tänkt
Bidra till förbättring av testmetodik och arbetssätt
Samarbeta med utvecklingsteamet för att säkerställa testbarhet och kvalitetPubliceringsdatum2026-06-04Profil
Vi tror att du befinner dig i början av din karriär och att du tycker om att kombinera teknik, struktur och samarbete. Du har ett intresse för att förstå affärslogik och komplexa processer och ser värdet i ett utforskande arbetssätt där fokus ligger på hur olika lösningar används i praktiken.
Du är nyfiken, ansvarstagande och drivs av att lära dig nya saker och hur du tillsammans med ditt team på bästa sätt ska kunna leverera stabila, användbara och pålitliga lösningar. Erfarenhet av eller intresse för testautomation är meriterande, men inget krav. Det viktigaste är att du har en grundläggande förståelse för testarbete samt en vilja att lära och utvecklas i rollen. Vi ser även positivt på ett intresse för att använda moderna verktyg, inklusive AI, för att stärka testarbetet och bidra till effektivare arbetssätt över tid.
Vi tror att du har:
Högskole- eller civilingenjörsexamen inom datateknik, systemvetenskap, logistik eller motsvarande
Bakgrund inom test, utveckling, UX research eller liknande område
Goda kunskaper i svenska och engelska, både tal och skrift
En nyfikenhet och vilja att lära och utvecklas
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av manuell testning i affärssystem eller andra komplexa domäner
Grundläggande kunskap om testautomation och moderna verktyg
Erfarenhet av API-testning
Jobbat i agila team
Erfarenhet av logistik, lager- eller orderflöden
Tjänsten är primärt placerad i Linköping, men en placering i Göteborg skulle kunna vara möjlig.
Varför IMI?
IMI Supply Chain Solutions är en ledande mjukvaruleverantör inom hållbar logistik och orderhantering. Våra lösningar finns i hjärtat av samhällsviktiga verksamheter som dagligvaruhandel och läkemedelsförsörjning. Vi är i en expansiv fas med spännande projekt, där du får chans att växa och göra verklig skillnad.
Vi är stolta över att vara certifierade av Great Place To Work och erbjuder en arbetsplats med stark teamkänsla, frihet under ansvar och stora möjligheter att utvecklas. Dessutom får du ta del av vårt generösa förmånspaket med extra semesterdagar, högt friskvårdsbidrag och en förmånlig tjänstepension.Så ansöker du
Är detta en roll för dig? Varmt välkommen att skicka in din ansökan. Vi behandlar ansökningar löpande. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta vår HR Business Partner, Ebba Olofsson – ebba.olofsson@im.se
. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Industri-Matematik International AB
(org.nr 556102-7680) Jobbnummer
9948689