Software developer till Gripen!
Skill Kompetenspartner AB / Datajobb / Linköping
2026-02-12
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
Publiceringsdatum
, Mjölby
, Finspång
, Norrköping
, Söderköping
2026-02-12
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga.Arbetsuppgifter
Vill du arbeta med avancerad mjukvaruutveckling i en högteknologisk miljö där det du gör syns i cockpit på Gripen E/F? Saab förstärker nu teamet inom HMI (Human Machine Interface) och söker en software developer med intresse för grafik, matematik och inbyggda system.
Som software developer arbetar du med utveckling inom sub-området Imaging System, där fokus ligger på att implementera och integrera grafikmotorer och funktionalitet som presenteras i cockpit - inte att ta fram själva grafiken, utan att få systemen bakom att fungera.
Arbetet omfattar:
Kravhantering, design, verifiering och validering av Gripen-system för HMI.
Utveckling och vidareutveckling av testområdet inom Imaging System.
Programmering i avancerade, realtidsnära miljöer.
Nära samarbete med systemingenjörer och övriga utvecklare.
Teamet arbetar agilt enligt Scrum och använder Jira i det dagliga arbetet.Profil
Vi söker dig som är utbildad civil- eller högskoleingenjör inom exempelvis datateknik, medieteknik, teknisk fysik eller liknande och har några års arbetslivserfarenhet inom liknande område.
Vi ser gärna att du har:
Goda kunskaper i C++.
Erfarenhet av Linux och inbyggda system.
Meriterande: Rust, Python samt erfarenhet av CSCI Manager-roll på Saab.
Som person är du en lagspelare som tar ansvar för ditt arbete och bidrar till teamets utveckling. Du är tekniskt nyfiken, kvalitetsmedveten och trivs i en miljö där komplexa problem ska lösas tillsammans. Du kommunicerar obehindrat på både svenska och engelska i tal och skrift.
Ansökningsförfarande
Detta är ett konsultuppdrag på 6-12 månader, med eventuell chans till förlängning. Start är omgående eller enligt överenskommelse. Urvalet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, skicka därför in din ansökan redan idag!
Vid frågor kontakta gärna ansvarig rekryterare: Lovisa Ternander, lovisa.ternander@skill.se
Varmt välkommen med din ansökan!
