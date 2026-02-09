Software Developer | Linköping | Experis
2026-02-09
Är du den som löser de kluriga kodutmaningarna som andra helst undviker? Vill du arbeta tillsammans med kollegor som delar samma driv och nyfikenhet som du? Hos oss får du chansen att jobba med tekniken du brinner för - och samtidigt bidra till att forma framtidens samhälle! Publiceringsdatum2026-02-09Dina arbetsuppgifter
Hos oss får du arbeta med den teknik du trivs allra bäst med. Tillsammans med oss och våra kunder kommer du utvecklas till en ovärderlig specialist. Du breddar både din tekniska kompetens och ditt nätverk, samtidigt som du möter inspirerande kollegor från olika miljöer. Varje dag får du möjlighet att växa, lära dig nytt och inspireras av människor omkring dig. Experis samarbetar med ledande aktörer inom mjukvaruutveckling - organisationer som kombinerar innovation med genuin förståelse för människor. Vill du vara med och skapa morgondagens lösningar?
Vad innebär det att arbeta som konsult hos oss?
Vill du utvecklas och lära dig mest möjligt inom ditt område? Ja, vi kan faktiskt garantera dig utvecklings- och utbildningsmöjligheter - allt för att du ska kunna nå dina egna ambitioner, och vi kommer stötta dig på vägen. Du får bland annat ta del i vår AI-drivna plattform Experis Career Accelerator där du får tillgång till över 4500 IT-utbildningar och certifieringar. För oss är det också viktigt att du som konsult känner dig som en del av hela Experis-gänget, detta redan från dag 1 (kanske också även tidigare). Du kommer att bli anställd hos oss på Experis och jobba på projekt eller uppdrag som matchar dina intresseområden och karriärmål. Önskar du en flexibel arbetsvardag eller möjligheter till hemmakontor? Vi värderar dig och dina önskemål respektive behov högt!
Nyfiken på att veta mer? Ta kontakt med Daniel, så berättar vi gladeligen vilka vi är!
Trivs du med stor variation - både i arbetsuppgifter och arbetsmiljöer? Då kan den här rollen vara perfekt för dig. Här arbetar du nära andra och använder kommunikation som ett av dina viktigaste verktyg. Samtidigt är struktur och planering avgörande för att lyckas, och ditt driv att nå hela vägen fram är en av de största framgångsfaktorerna. Känner du igen dig? Vi söker dig som är kommunikativ, samarbetsorienterad och resultatinriktad, och som arbetar systematiskt genom att planera i god tid och sätta tydliga prioriteringar.
Vi söker dig som:
har universitetsexamen inom IT-området, gärna i data- eller systemvetenskap
har +2 års erfarenhet av C++
har goda kunskaper i både engelska och svenska i såväl tal som skrift
Om Experis
Experis är ett ledande, globalt konsultbolag inom IT/Tech med över 600 konsulter på uppdrag i Sverige och 22 000 konsulter runt om i världen. Via Experis får du tillgång till en stor variation av spännande uppdrag hos våra intressanta kunder inom både privat och offentlig sektor.
På Experis får du en personlig konsultchef och kontinuerlig kompetensutveckling så att du kan hålla dig ajour med ny teknik. Experis, som är en del av ManpowerGroup, har ett långsiktigt hållbarhetsarbete (Working to change the world - ESG strategy) med målsättningen att bidra till att lösa kompetensbristen av bland annat IT-resurser.
Vi på Experis är ett värderingsstyrt bolag, och allt vi gör genomsyras av våra värderingar People, Knowledge och Innovation.
People | Vi inkluderar och välkomnar alla oavsett roll, funktion eller ansvar. Vi värderar kompetens och har förtroende för att individen tar eget ansvar och levererar inom ramen för sin rollbeskrivning. Vi är prestigelösa och vårt arbetsklimat bygger på öppenhet och trygghet.
Knowledge | Vi har ett "growth mindset" och håller oss relevanta på marknaden genom att ständigt förflytta och höja vår egen kompetens, våra konsulters samt våra lösningar/erbjudanden.
Innovation | Vi vågar testa nytt och misslyckas. Det kräver mod. Vi har ett utifrån och in-fokus och arbetar hela tiden med värdeskapande aktiviteter för våra målgrupper.
Vad kan vi erbjuda dig?
På Experis är vi stolta över våra konsulter och tillsammans hittar vi rätt utmaningar för dig. Vi har höga förväntningar på dig, men i gengäld erbjuder vi dig goda utvecklings- och karriärmöjligheter. Förutom möjligheten att utveckla dina kunskaper ute på spännande uppdrag erbjuds du provanställning enligt kollektivavtal, marknadsmässig månadslön, reglerad semester och semestersättning, friskvårdsbidrag, tjänstepension och försäkring, samt många andra förmåner - precis som det alltid ska vara.
Övrig information
När du skickar in din ansökan till oss kommer vi att granska den och bedöma om din profil matchar våra behov. Vi kommer därefter att bjuda in dig till en dialog med någon av våra Talent Acquisition Specialists om du har en matchande profil.
Ansökan
Låter detta intressant? Sök jobbet redan idag, urval sker löpande! Vi tar inte emot ansökningar via mail, men om du har frågor är du välkommen att kontakta Daniel på daniel.jordacijevic@se.experis.com
