Software Developer Engineer Till Saab Dynamics!
Framtiden i Sverige AB / Datajobb / Linköping Visa alla datajobb i Linköping
2025-08-21
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Framtiden i Sverige AB i Linköping
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige
Vill du arbeta med banbrytande försvarsteknik och bidra till utvecklingen av Sveriges mest avancerade missilsystem? Som Systemingenjör hos Saab Dynamics kommer du få arbeta med högteknologiska system i en miljö där innovation, samarbete och teknisk spetskompetens står i centrum!
Om rollen
Som Systemingenjör hos Saab Dynamics blir du en del av ett agilt, tvärfunktionellt team som arbetar med hela utvecklingskedjan för mjukvarulösningar till olika vapensystem, bl.a. RBS 15, Taurus, Meteor och IRIS-T. Arbetet är starkt kopplat till produktens hela livscykel, vilket innebär att du också kommer att vara involverad i underhåll, vidareutveckling och långsiktig förvaltning av system som kan ha en livslängd på 30-40 år.
Du kommer ingå i en grupp om ca 20-25 medarbetare som samarbetar tätt ihop med en annan sektion på i Linköping samt med två andra sektioner i Karlskoga och Karlstad. Ni arbetar agilt där treveckorssprintar ligger till grund för planering och leveranser. Varje morgon hålls ett kort planeringsmöte där teamet stämmer av status och prioriteringar. Teamet arbetat aktivt med att förbättra och effektivisera sin utvecklingsprocess där man utvecklar, dokumenterar och testar kontinuerligt. Just nu lägger man mycket fokus testautomatisering för att effektivisera och skapa mer tid för andra arbetsuppgifter. Som Systemingenjör arbetar du både på kontor och labb och arbeta med olika projekt parallellt med dina kollegor.
Exempel på arbetsuppgifter:
• Kravställning
• Design
• Kodning
• Testning
• DokumentationPubliceringsdatum2025-08-21Profil
Vi söker dig som är en lagspelare med starkt driv och engagemang, och som trivs i en miljö där samarbete och gemensam problemlösning står i centrum. Du har en öppen inställning till förändring och förbättring och är nyfiken på nya arbetssätt och hur man kan effektivisera sitt arbete. Du motiveras av att lösa tekniska utmaningar och har ett genuint intresse för mjukvaruutveckling. Du uppskattar att arbeta i strukturerade processer och är bekväm med att förhålla dig till en större organisation där kvalitet, säkerhet och långsiktig förvaltning är centrala.
Skallkrav
• Civilingenjör/Högskoleingenjör inom Data/Teknisk fysik/Elektroteknik/Mekatronik/Automation/Motsvarande
• Tre års erfarenhet av relevant system- eller mjukvaruutveckling
• Kunskaper i embeddedutveckling och Linux, C, C++
• Kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
• Svenskt medborgarskap
Meriterande
• Kunskaper i Ada, Python
• Erfarenhet av kravhantering, t.ex. med Doors
• Bakgrund inom test och testautomation
• Kunskaper i Git, Bitbucket, Jira, Qt och Jenkins
• B-körkort
Om Saab Dynamics
Saab Dynamics är ett affärsområde inom Saab AB som utvecklar och producerar avancerade vapensystem för försvar och säkerhet - både i Sverige och internationellt. Verksamheten omfattar bland annat missilsystem, understödsvapen, torpeder, sensorer och obemannade undervattensfarkoster. Produkterna används på mark, till sjöss och i luften, och är kända för sin höga precision, tillförlitlighet och tekniska innovation. Saab Dynamics har sitt huvudkontor i Karlskoga, men finns representerade på flera orter i Sverige, däribland Linköping, Karlstad och Boden.
Om Framtiden AB
Som anställd på Framtiden AB kan du känna dig trygg. Samtliga av våra tjänster omfattas av kollektivavtal vilket ger dig avtalsenliga villkor gällande semester, lön, pension, sjukfrånvaro etc. Som anställd på Framtiden får du alltid en konsultansvarig som finns tillgänglig för dig under hela anställningsperioden. Konsultansvarig har som uppgift att hjälpa dig att utvecklas i din yrkesroll samt att säkerställa att du trivs på din arbetsplats. För denna tjänst kommer du under inledande 12 mån vara anställd genom oss på Framtiden för att sedan ha möjlighet att gå över och bli anställd direkt hos SAAB.
Rekryteringsprocess
För att söka tjänsten skickar du in CV och personligt brev via länken. Vi tar inte emot några ansökningar via mail. Rekryteringsprocessen för det här jobbet består för dig som kandidat av följande steg: telefonintervju, intervju, referenstagning och intervju på plats hos SAAB. Vi arbetar med löpande urval och kan komma att tillsätta uppdraget så fort vi hittat rätt person. Skicka därför in din ansökan så snart som möjligt!Anställningsvillkor
Uppdraget är placerat i säkerhetsklass. Inför anställning kommer du därför att genomgå en säkerhetsprövning, vilket här innebär krav på svenskt medborgarskap.
Startdatum: Enl. ö.k
Placeringsort: Linköping, on-site
Arbetstider: Mån-fre, flex
Omfattning: Heltid
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "ZR_51142_JOB". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Framtiden i Sverige AB
(org.nr 556686-5142), http://www.framtiden.com Arbetsplats
Framtiden AB Kontakt
Rebecca Anderson rebecca.anderson@framtiden.com Jobbnummer
9469536