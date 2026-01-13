Software Developer
2026-01-13
Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Som ingenjör inom systemtest och design för stridsflyg blir du en viktig del av ett team som utvecklar och testar avancerade system i en säkerhetskritisk miljö. Arbetet bedrivs agilt och utgår från etablerade internationella standarder för kvalitet och systemutveckling, med stort fokus på tidig testning och riskminimering.
Du kommer att arbeta med avancerade telekrigsystem där elektromagnetisk strålning och datasignaler används för att analysera och skydda mot hot.
ArbetsuppgifterUtveckla och testa mjukvara för avancerade system kopplade till stridsflyg.
Arbeta med tidig testning för att identifiera risker och förbättra kvalitet i projekten.
Bidra i ett agilt team och tillämpa relevanta standarder i utvecklings- och testarbete.
Omsätta erfarenheter och lärdomar till förbättrade arbetssätt och lösningar.
KravUtbildning som civilingenjör, högskoleingenjör, systemvetare eller motsvarande kompetens.
Erfarenhet av inbyggda system i C++ eller mjukvara för testning av inbyggda system i Java.
Trivs med teamarbete, tar ansvar och har ett engagerat förhållningssätt.
Möjlighet att genomgå och godkännas i en säkerhetsprövning (kräver svenskt medborgarskap, dubbla medborgarskap medges ej)
MeriterandeErfarenhet av arbete enligt internationella standarder såsom ISO/IEC 15188, INCOSE och ISTQB.
Erfarenhet av agila arbetssätt.Så ansöker du
Våra tjänster kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, då vi hanterar ansökningarna löpande. Vi rekommenderar dig därför att söka så snart som möjligt.
